KOÇ: DÜŞÜNCELERİNİZİ açıklarken karamsar davranmayı bırakın ve akılcı bir yaklaşımı seçin. Farklı konuları savunarak birbirinize ters düşebilirsiniz. Yollarla ilgili yeni fırsatlar söz konusu.



BOĞA: YATIRIMCI yönleriniz atağa kalkıyor.

Masraflarınızı kısarak, işinizle ilgili projelerinizi genişletebilirsiniz. Bütçenizle ilgili yeni düzenlemelere gereksinme duyacaksınız.

Fikirleriniz sürekli değişiyor.



İKİZLER: PARTNERİNİZLE aranızda gerilime neden olmak istemiyorsanız, bazı olayların duygusal boyutlarında farklı nedenler aramamalısınız. İçsel disiplininizin önemli olduğu bir gün içindesiniz.



YENGEÇ: DÜŞÜNCELERİNİZ paylaşırken, herkesin sizi anlamasını beklemiyorsunuz.

Mantığınız sizi farklı yapabilir fakat haberleşme konusunda ketum davranmanız önemli açılımlara neden olacak.



ASLAN: DUYGUSAL konularda karşı tarafın düşüncelerinden etkilenmeniz yüzünden zorluklar yaşıyorsunuz. Partnerinizin sezgileriyle hareket etmekten korkmamalı ve olayları akışına bırakmalısınız.



BAŞAK: KENDİNİZİ ifade etmek için her türlü fırsatların size sunulduğunu görüyorsunuz.

Her şeyi detaylarıyla düşünüyor ve görüştüğünüz kişilerin tepkisini çok iyi takip ediyorsunuz.



TERAZİ: ÇEVRENİZLE güçlü işbirliği içinde olacaksınız.

Duygusal gelişiminiz için yapacağınız çalışmalarda, maddi beklentilerin de önem kazanacağını biliyor ve hedeflerinizi ona göre belirliyorsunuz.



AKREP: DUYGULARINIZLA yaşamaktan hoşlanıyorsunuz.

Sıradan işlerden hoşlanmadığınız için, farklı duygularınızı ortaya çıkaracak dostlarınızla bir araya gelmek isteyeceksiniz. Desteğe ihtiyacınız var.



YAY: ÇEVRENİZDE size destek verecek özel dostlarınızla bir arada olacaksınız.

Yaşam kalitenizde, belli bir ortalamanın altına düşmek istemediğiniz için, dostlarınızı da bu yönde seçmek istiyorsunuz.



OĞLAK: KOMBİNASYON çalışmalarınızla ilgili yapılanma içinde olabilirsiniz. Yapacağınız atılımlar için bağlantıları kurmayı başaracaksınız. Sosyal ilişkilerinizde istediğiniz başarıya yaklaşıyorsunuz.



KOVA: ENERJİNİZİ çok güzel kanalize edebiliyorsunuz.

Başlatacağınız işlerin size sağlayacağı avantajları çok iyi özümsemelisiniz.

Özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek dikkatli olun.



BALIK: AİLENİZİN istekleri konusunda sezgileriniz mükemmel. Olayların üstesinden geleceğinize inanıyorsunuz. Her şeyinizin farklı olmasını istiyorsunuz. Duygularınızın kısıtlanmasına izin vermemelisiniz.