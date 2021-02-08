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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 08.02.2021, 00:00

KOÇ: DÜŞÜNCELERİNİZİ açıklarken karamsar davranmayı bırakın ve akılcı bir yaklaşımı seçin. Farklı konuları savunarak birbirinize ters düşebilirsiniz. Yollarla ilgili yeni fırsatlar söz konusu.

BOĞA: YATIRIMCI yönleriniz atağa kalkıyor.
Masraflarınızı kısarak, işinizle ilgili projelerinizi genişletebilirsiniz. Bütçenizle ilgili yeni düzenlemelere gereksinme duyacaksınız.
Fikirleriniz sürekli değişiyor.

İKİZLER: PARTNERİNİZLE aranızda gerilime neden olmak istemiyorsanız, bazı olayların duygusal boyutlarında farklı nedenler aramamalısınız. İçsel disiplininizin önemli olduğu bir gün içindesiniz.

YENGEÇ: DÜŞÜNCELERİNİZ paylaşırken, herkesin sizi anlamasını beklemiyorsunuz.
Mantığınız sizi farklı yapabilir fakat haberleşme konusunda ketum davranmanız önemli açılımlara neden olacak.

ASLAN: DUYGUSAL konularda karşı tarafın düşüncelerinden etkilenmeniz yüzünden zorluklar yaşıyorsunuz. Partnerinizin sezgileriyle hareket etmekten korkmamalı ve olayları akışına bırakmalısınız.

BAŞAK: KENDİNİZİ ifade etmek için her türlü fırsatların size sunulduğunu görüyorsunuz.
Her şeyi detaylarıyla düşünüyor ve görüştüğünüz kişilerin tepkisini çok iyi takip ediyorsunuz.

TERAZİ: ÇEVRENİZLE güçlü işbirliği içinde olacaksınız.
Duygusal gelişiminiz için yapacağınız çalışmalarda, maddi beklentilerin de önem kazanacağını biliyor ve hedeflerinizi ona göre belirliyorsunuz.

AKREP: DUYGULARINIZLA yaşamaktan hoşlanıyorsunuz.
Sıradan işlerden hoşlanmadığınız için, farklı duygularınızı ortaya çıkaracak dostlarınızla bir araya gelmek isteyeceksiniz. Desteğe ihtiyacınız var.

YAY: ÇEVRENİZDE size destek verecek özel dostlarınızla bir arada olacaksınız.
Yaşam kalitenizde, belli bir ortalamanın altına düşmek istemediğiniz için, dostlarınızı da bu yönde seçmek istiyorsunuz.

OĞLAK: KOMBİNASYON çalışmalarınızla ilgili yapılanma içinde olabilirsiniz. Yapacağınız atılımlar için bağlantıları kurmayı başaracaksınız. Sosyal ilişkilerinizde istediğiniz başarıya yaklaşıyorsunuz.

KOVA: ENERJİNİZİ çok güzel kanalize edebiliyorsunuz.
Başlatacağınız işlerin size sağlayacağı avantajları çok iyi özümsemelisiniz.
Özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek dikkatli olun.

BALIK: AİLENİZİN istekleri konusunda sezgileriniz mükemmel. Olayların üstesinden geleceğinize inanıyorsunuz. Her şeyinizin farklı olmasını istiyorsunuz. Duygularınızın kısıtlanmasına izin vermemelisiniz.

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