KOÇ: Organizasyon işlerden müthiş keyif alıyorsunuz.

Bugün yeni bir sistem geliştirebilirsiniz.

Yeni olayları takip etmeli ve kararlarınızı daha sonra vermelisiniz.

Yoğun bir döneme giriyorsunuz.



BOĞA: Yeni bir işbirliği içinde olabilir ve bu işten önemli paralar kazanabilirsiniz. Her şey size bağlı gelişecek. Çevrenizin sözlerinden etkilenmeden hareket etmelisiniz.

Başarı sizin için önemli.



İKİZLER: Düşüncelerinize akıcılık kazandırmak istiyor ve olayları kendi tarzınıza göre yorumluyorsunuz. Arkadaşlarınızın size önerecekleri fikirlerden yola çıkarak, kendinize daha çok zaman ayırmalısınız.



YENGEÇ: Bugün, kendi benliğinizle baş başa kalıp, çevre koşullarının yarattığı zoraki ortamlardan uzak kalmak istiyorsunuz.

Uğraş verdiğiniz alanda kendi kendinize sabrı empoze edin.



ASLAN: Üzerinizdeki baskıyı esnetme konusunda gerekli yapılanmayı sağlamalısınız.

Yeni projeleriniz için, size yardım edecek dostlara ihtiyacınız olabilir. Aklınızı doğru kullanmalısınız.



BAŞAK: Maddi konuların ve karşılıklı iletişimin önemli olduğu bir gün. Olaylara gelişigüzel yorum getirmekten hoşlanmadığınız için, çekimser davranıyorsunuz. Finans konularında ketumsunuz.



TERAZİ: Duygusal konularda şüpheli yönünüzü ortaya çıkaran davranış biçimini benimseyerek, partnerinizin üzülmesine neden olacaksınız. Sezgilerinizin sizi yanlış yönlendirmesine izin vermemelisiniz.



AKREP: Çevre bağlantılarınızı sistemli bir şekilde yürütmekten yanasınız. Arkadaşlarınızla sağlam ilişkileriniz içinde olacaksınız.

Duygularınızı yoğun yaşadığınız için yaratıcılığınız hızlanıyor.



YAY: Kişisel ilişkilerinizde yeterli enerjiye sahip oluşunuz ve partnerinize verdiğiniz değer, birlikteliğinize olumlu yansımalar getiriyor. Duygusal konularda kendinizi yenilemenin zamanı geldi.



OĞLAK: Olayları doğal akışına bırakmak için kendinizi zorlayacaksınız. Disiplin sizin için önemli bir unsur. İsteklerinizi yönlendirirken geleneksel davranışlar sergilemeniz, tepki almanıza neden olabilir.



KOVA: Mesleğinizle ilgili başarılı bir tablo çizmeniz sizi örnek kişi haline getiriyor.

Önem verdiğiniz kişileri kendinize çekmeyi biliyor ve oldukça da başarılı oluyorsunuz.

Toplumsal çalışmalarınız önemli.



BALIK: Bugün, duygusal konuların ön plana çıkmasıyla birçok konuda derin ve anlamlı düşünceler içinde olacaksınız. Aşkın gücüne inanıyor ve duygusal problemleri gözünüzde çok fazla büyütüyorsunuz.