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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 09.02.2021, 00:00

KOÇ: Organizasyon işlerden müthiş keyif alıyorsunuz.
Bugün yeni bir sistem geliştirebilirsiniz.
Yeni olayları takip etmeli ve kararlarınızı daha sonra vermelisiniz.
Yoğun bir döneme giriyorsunuz.

BOĞA: Yeni bir işbirliği içinde olabilir ve bu işten önemli paralar kazanabilirsiniz. Her şey size bağlı gelişecek. Çevrenizin sözlerinden etkilenmeden hareket etmelisiniz.
Başarı sizin için önemli.

İKİZLER: Düşüncelerinize akıcılık kazandırmak istiyor ve olayları kendi tarzınıza göre yorumluyorsunuz. Arkadaşlarınızın size önerecekleri fikirlerden yola çıkarak, kendinize daha çok zaman ayırmalısınız.

YENGEÇ: Bugün, kendi benliğinizle baş başa kalıp, çevre koşullarının yarattığı zoraki ortamlardan uzak kalmak istiyorsunuz.
Uğraş verdiğiniz alanda kendi kendinize sabrı empoze edin.

ASLAN: Üzerinizdeki baskıyı esnetme konusunda gerekli yapılanmayı sağlamalısınız.
Yeni projeleriniz için, size yardım edecek dostlara ihtiyacınız olabilir. Aklınızı doğru kullanmalısınız.

BAŞAK: Maddi konuların ve karşılıklı iletişimin önemli olduğu bir gün. Olaylara gelişigüzel yorum getirmekten hoşlanmadığınız için, çekimser davranıyorsunuz. Finans konularında ketumsunuz.

TERAZİ: Duygusal konularda şüpheli yönünüzü ortaya çıkaran davranış biçimini benimseyerek, partnerinizin üzülmesine neden olacaksınız. Sezgilerinizin sizi yanlış yönlendirmesine izin vermemelisiniz.

AKREP: Çevre bağlantılarınızı sistemli bir şekilde yürütmekten yanasınız. Arkadaşlarınızla sağlam ilişkileriniz içinde olacaksınız.
Duygularınızı yoğun yaşadığınız için yaratıcılığınız hızlanıyor.

YAY: Kişisel ilişkilerinizde yeterli enerjiye sahip oluşunuz ve partnerinize verdiğiniz değer, birlikteliğinize olumlu yansımalar getiriyor. Duygusal konularda kendinizi yenilemenin zamanı geldi.

OĞLAK: Olayları doğal akışına bırakmak için kendinizi zorlayacaksınız. Disiplin sizin için önemli bir unsur. İsteklerinizi yönlendirirken geleneksel davranışlar sergilemeniz, tepki almanıza neden olabilir.

KOVA: Mesleğinizle ilgili başarılı bir tablo çizmeniz sizi örnek kişi haline getiriyor.
Önem verdiğiniz kişileri kendinize çekmeyi biliyor ve oldukça da başarılı oluyorsunuz.
Toplumsal çalışmalarınız önemli.

BALIK: Bugün, duygusal konuların ön plana çıkmasıyla birçok konuda derin ve anlamlı düşünceler içinde olacaksınız. Aşkın gücüne inanıyor ve duygusal problemleri gözünüzde çok fazla büyütüyorsunuz.

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