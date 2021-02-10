KOÇ: OLAYLAR karşısında izlenmesi gereken yolda, aceleci davranıyorsunuz.

Düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme çabasındasınız. İş yaşantınızda hesaplarınızı geriye dönük denetlemelisiniz.



BOĞA: İĞNELEYİCİ sözlerinizle çevrenizde olumsuz hava estireceksiniz. İsteklerinizde hırsınızı ve gücünüzü birleştirmek için enerjinizi yoğunlaştırmışsınız. Düşünceleriniz yüzünden yorgun düşebilirsiniz.



İKİZLER: YAŞAM pencerenize açılan güzelliklere önem veriyorsunuz. Güçlü isteklerinizi kontrol etmeyi öğrenmelisiniz. Özgürlükçü ruhunuz atağa kalktığı zaman, bağlarınızı kopartacak şekilde fevri davranıyorsunuz.



YENGEÇ: BUGÜN enerjinizi dengelemede zorluk yaşayabilirsiniz. Çevrenizle olumlu paslaşarak çalışmayı seviyorsunuz. Engelleri aşma konusunda becerinizi göstereceksiniz.

Yanlış anlaşılmalardan sakınmalısınız.



ASLAN: BUGÜN yoğun enerjinizin sizi zorladığını, hatta tempo kaybettiğinizi göreceksiniz.

Maddi konularda sıkıntı yaşamak istemiyorsanız çok çalışıp para biriktirmelisiniz.

Finans konularında disiplinli olmalısınız.



BAŞAK: ÇELİŞKİLERİNİZİ kendi çabanızla yenmeyi öğreneceksiniz. Geçmişte yaşadığınız zorluklarla artık başa çıkıyorsunuz.

Arkadaşlıklarınızın seviyesini değerlendireceksiniz.



TERAZİ: GEÇMİŞTE yaşadığınız bir ilişki tekrar gündeme gelebilir. İsteklerinizde bir hayli abartılı olmanıza rağmen, duygularınızı saklıyorsunuz. Çevrenize karşı oldukça alıngan bir tutum sergileyebilirsiniz.



AKREP: YAKICI duygular içinde olmanıza rağmen gizlemeyi iyi biliyorsunuz.

Beraber olduğunuz kişileri gözünüzde büyütebilirsiniz. Katılacağınız toplantılarda kalabalık ortamlar sizi sıkabilir.



YAY: MUTSUZ hissettiğinizde, bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmalısınız. Yaratıcılığınızı kullanacağınız alanlarda motivasyon gücünüz de artıyor. Geçmişte yaşadığınız bir olay, yeniden gündeme gelebilir.



OĞLAK: HAYALLERİNİZLE baş başa kalma arzusu içinde olabilirsiniz.

Düşündüğünüz şeyleri yaşama geçirme planları içinde hareket ederken, ne düşündüğünüzü kimse anlamayacak.



KOVA: BUGÜNLERDE hayallerinizi askıya almanız gerekebilir. Yeni fırsatlar için beklemeli ve düşündüğünüz konu ne olursa olsun, zihninizde denetimden geçirmeden uygulamaya geçmemelisiniz.



BALIK: DIŞ dünyadan koparak kendinizi toparlayacaksınız.

İlişkilerinizde duygusallıktan çok mantığınızı ön plana çıkardığınız her an siz kazanıyorsunuz. Bu tavrınız, hayatınızı kontrol etmenize de yardımcı oluyor.