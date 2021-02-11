KOÇ: MERKÜR geri giderken yeni fikirlerden uzak kalmalısınız. Bugün ilişkinizde değişimler konusu. Duygularınız canlanıyor ve partnerinizle daha uyumlu olmak istiyorsunuz.

Birlikte hoş zaman geçirebilirsiniz.



BOĞA: ÇALIŞMA hayatınızda ilgili olumlu gelişmeler gündeme gelecek. Merkür geri giderken, birlikte ortak iş yaptığınız kişilerin özel sorunlarını öğrenebilir ve dostluğunuzu gösterebilirsiniz.



İKİZLER: MERKÜR iletişim evinizde geri giderken dikkatli olmalısınız. Evinizle ilgili olumlu gelişimler söz konusu. İçinizdeki coşkuları çevrenizle paylaşmak isteyeceksiniz.

Diyet programınızı yeniden gözden geçirin.



YENGEÇ: AŞKLA ilgili duygularınız dorukta. Partnerinizle uzun süredir yakalayamadığınız dostluğu ve arkadaşlığı kurabilir, birlikte hafta sonu planları yapabilirsiniz. Maddi konularda beklentileriniz gecikebilir.



ASLAN: BAŞARI sizin için çok önemli ve bugün, çevrenizdeki kişilerde de aynı motivasyonu görmek istiyorsunuz. Kişisel dengelerin çok önemli olduğunu biliyorsunuz. Eski dostlarınızı aramak için iyi bir hafta.



BAŞAK: GÜVEN ihtiyacı içinde olduğunuz için, yeteneklerinizi ortaya çıkarma çabası içinde olacaksınız. Her türlü olanaklarınızı kullanabilirsiniz.

Enerjinizin oldukça yüksek.

Maddi sıkıntılar kafanızı kurcalayabilir.



TERAZİ: KENDİNİZİ huzursuz hissedebilirsiniz.

Planladığınız çalışmaların engellere takılmasından rahatsız olabilir, dengelerinizi korumada zorlanabilirsiniz. Bugün, ruhsal anlamda sezgileriniz çok yüksek.



AKREP: DUYGUSAL yaşantınızda önemli gelişmeler var. Bugün nazik davranışlarınızla çevrenizde iyi bir etki bırakarak mükemmel bir örnek teşkil edeceksiniz. Aşk konusunda, kimseye ödün vermiyorsunuz.



YAY: BUGÜN çözümlemeniz gereken birçok konuyu düşünmekten kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Çevrenizle bağlarınızı güçlü tutmalısınız. Maddi konularda genişlemekten yanasınız ama temkinli olun.



OĞLAK: DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ her şeyi yaşama geçirme konusunda üstün bir çaba sarf ediyorsunuz. Hırslarınızı dengelemek zorunda kalabilirsiniz. Yaşamınızı ince detaylar üzerinde kuracaksınız.



KOVA: İDEALLERİNİZİ ortaya çıkaracak bir hareketlenme söz konusu. Birçok fikir birbirini tetikleyecek ve ilginçlikler ortaya çıkacak. Bugün, maddi konularla ilgili gizli hesaplarınız olabilir.



BALIK: ENERJİK yönlerinizin ortaya çıkmasıyla, farklı şeyler yapmak istiyor ve sizinle aynı düşünceye sahip kişilerin paylaşımlarına ihtiyaç duyuyorsunuz. Size gelen teklifleri anında değerlendirmek istiyorsunuz.