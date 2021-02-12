KOÇ: SIRADIŞI konular ilginizi çekecek fakat sınırlarınızı öyle güzel çizeceksiniz ki, hiç kimsenin size zarar vermesine izin vermeyeceksiniz.

Elinizden istemediğiniz bir para çıkabilir. Detaylar canınızı sıkabilir.



BOĞA: SİZE her anlamda tatmin sağlayacak işlerden hoşlanmanıza rağmen, olaylara aktiflik kazandırmak için zamana ihtiyacınız var. Sorunları önlemek için küçük molalar vermeli ve her şeyi ayrıntılarına kadar düşünmelisiniz.



İKİZLER: İŞ yerinizde kişileri çabuk ikna etme gücüne sahipsiniz. Fakat onların sizi etkilemesi oldukça güç. Bugün, farklı görüşlerin oluştuğu ortamlarda duygusal davranmak yerine kendinizi ifade etmenin yolunu bulun.



YENGEÇ: BUGÜN bireysel davranmak isteyebilirsiniz.

Ailenizin tepki vermesini istemiyorsanız, onların fikirlerini de almak zorundasınız.

Özgürlüğünüz kısıtlandığı zaman istediklerinizi yaşama geçirmekte çok zorlanıyorsunuz.



ASLAN: MADDİ konularla ilgili araştırmalarınızı yönlendirmek isteyeceksiniz. Yakın ilişki içinde olduğunuz kişilerle fikir alış verişi içinde olmanıza rağmen en son sözü kendiniz söylemek istiyorsunuz. Kendinizi zorlamayın.



BAŞAK: KÖKLÜ düşüncelerinizin sizi yönlendireceği konularda başarılı çalışmalar yapmanıza rağmen, günlük yaşamınızı baş edebileceğinizden fazla zorladığınızdan, gerçeklerden kaçıyorsunuz.

Yeteneklerinizi kullanın.



TERAZİ: İŞİNİZLE ilgili çalışmalarda motivasyon birliğine ihtiyacınız var. Bugün kalabalık ortamlarda bile, çevrenizden kopabilir, birçok arkadaşınızın sizi uzaktan izlemesine neden olabilirsiniz. Yalnız kalmak istemiyorsanız.



AKREP: MADDİ konularda yaşadığınız sıkıntıların bir müddet devam etme olasılığına rağmen, sınırlarınızı zorlamaktan hoşlanıyorsunuz..

Karşı cinsle ilişkilerinizde şüphecisiniz. Yaşadığınız olumsuzlukları unutmalısınız.



YAY: BUGÜN elinizdeki olanaklarla yetinmek istemiyorsunuz.

Araştırmacı yapınızı kişisel ilişkilerinizde daha da ön plana çıkarıyorsunuz.

Maddi konularda biraz daha rahatlamak istiyorsanız, farklı dallarda da çalışmalısınız.



OĞLAK: MANTIĞINIZIN sizi yanıltmasına izin vermek istemiyorsunuz. Çok derin düşünen ve olayları ayrıntıları ile inceleyen kişiler de hata yapabilir. Bugün ince işler peşinde koşacaksınız.

Doğru yolu bulmalısınız.



KOVA: ALIŞKANLIKLARINIZ konusunda ısrarcı bir tavır takınmanız sayesinde, bazı meseleleri kökten çözümleyebilirsiniz. Bugün harcamalar konusunda aklınıza gelmeyen masraflar çıkabilir.

İçsel dinginliğinize önem vermelisiniz.



BALIK: YARATICILIĞINIZA çok fazla güveniyorsunuz.

Çevresel faktörlerin baskısının sizi olumsuz etkilemesine izin vermemelisiniz. Yapmak istediğiniz bir çok işin listesini yapın ve aceleye getirmeden tüm işlerinizi toparlayın.