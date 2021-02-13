KOÇ: ARKADAŞLARINIZIN isteklerini ön planda tutacak ve onlarla sezgisel biçimde anlaşacaksınız. Ailenizin güveninin sizin için önemli, bazı emlak olayları ile parasal konular sizi fazlasıyla meşgul edecek.



BOĞA: KATILDIĞINIZ toplantılarda düşüncelerinizle dikkat çekebilirsiniz. İstediğiniz başarı için çalışmalarınızı belli bir düzende yürütmeniz gerekecek. Katı tutumlarınız tepki almanıza neden olabilir.



İKİZLER: UZAKLARA gitme isteği içindesiniz.

Özgürlük sınırlarınızı aşmak isteyecek ve uçuk düşünceler içinde bocalayacaksınız.

Güçlü sezgileriniz sayesinde zarar verecek kişileri kolayca tespit edebiliyorsunuz.



YENGEÇ: ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜ sizin kadar sistemli kullanan kişiye, çok az rastlanır.

Bugün, her türlü maddesel olaylarla haşır neşir olacaksınız. Para kazanma konusunda detayları gözden kaçırmamalısınız.



ASLAN: MADDİ konulara yaklaşımınız son derece duyarlı ve temkinli. Kendinizden başka hiç kimseye güvenmiyorsunuz. Bugün sağlığınızla ilgili hassas bir gün. Yeme içmeyi ve çalışmayı abartmamaya çalışın.



BAŞAK: BUGÜN kendinizi kısıtlanmış hissedecek ve ilişkilerinize belli bir mesafe ve disiplin getireceksiniz. Paylaşımlarınızda savunma mekanizması geliştirdiğiniz için, sizinle kimse tartışmak istemiyor.



TERAZİ: AİLENİZLE olan ilişkilerinizde hep belli bir mantık arayışı içindesiniz. Ve onların düşüncelerinden etkilenmeniz mümkün değil. Bugün, Ay sizi daha yenilikçi yaparken, partnerinizle özgürce gezebilirsiniz.



AKREP: PARTNERİNİZİN vereceği destek önemli olacak. Ortak çalışma içinde olacağınız kişilerin fikirleri ters gelebilir fakat bunlara karşı önlem alacaksınız. Bugün özgürlüğünüzü koruma ihtiyacındasınız.



YAY: MADDİ konularla ilgili gelişmeler söz konusu. İşinde başarılı ve kariyer sahibi arkadaşlarınızın sizinle yapacakları mantıksal ortaklıklar, işle ilgili ufkunuzun açılmasına neden olacak ve sonuçlandıracaksınız.



OĞLAK: MADDİ konuların gündem kazanması sınırlarınızı zorluyor. Ayın konumu, parasal konulara fazla ağırlık vermenizi sağlıyor.

Bugün yapacağınız çalışmalarda kendi menfaatlerinizi koruma ihtiyacı içindesiniz.



KOVA: DÜŞÜNCELERİNİZDE özgürce hareket etmek isteyebilirsiniz. Karşıt fikirde olan kişilere karşı, kendi savunmanızı yapmalı ve sakince biraz daha beklemeyi bilmelisiniz.



BALIK: AY'IN konumu, evle ilgili yapmanız gereken bazı işleri gündeme getiriyor. Çevrenizde sizinle aynı fikirde olan kişilere yaklaşım tarzınız daha esnek oluyor. Bugün, sizden yaşlı kişilerin fikirleri etkisinde kalacaksınız.