KOÇ: Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarını sürdürmek istiyorsanız; bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız. Uzun süredir planladığınız atılımları kolayca gerçekleştirecek güçtesiniz.



BOĞA: Duygularınız yüzünden otokontrol sınırlarınız denetlemek zorunda kalacaksınız. Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Bu dönemde karmaşa içinde fakat emin hareket edeceksiniz.



İKİZLER: Yakın dostlarınızdan önemli destekler gelecek. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor. Bazılarının birliktelikleri kimlik kazanacak.



YENGEÇ: Pratik ve hızlı düşünceler içinde olacağınız için amaçlarınıza uygun hareket edeceksiniz. Başkalarının paralarından faydalanabilirsiniz. İşleriniz hızla gelişecek. Ani çıkacak masraflara dikkat.



ASLAN: Gelen iş teklifleri karşısında, kafanızın karışmasını istemiyorsanız, partnerinizden yardım alabilirsiniz. Duygularınız bir hayli yoğun seyrediyor. Bugün planlarınızı sistemli bir şekilde uygulamalıyı deneyin..



BAŞAK: Duygulardan çok, akılcı ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla, aktiviteleriniz için önemli adımlar atacak ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz.



TERAZİ: Kararsızlıklar içindesiniz. Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz farklılaşıyor. Yaşam boyunca mantığınızdan ayrılamayan bir yapınız olduğu için yaşadıklarınıza anlam vermekte zorlanabilirsiniz.



AKREP: Birlikte iş yaptığınız kişiler önemli olacak. Yeni ortaklıklar gündemde ve başarılı işler ayağınıza gelecek. İş arayanlar iş tekliflerini değerlendirebilirler. Koç'taki Venüs sizi olumlu etkiliyor.



YAY: İşyerinizde değişimler ve yeni başlangıçlar için güzel bir dönem. Paraya ve lükse olan merakınız, sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz.



OĞLAK: Yaşam kaliteniz yükseliyor. Farklı fikirler üreterek, ilginç organizasyonlara dahil olabilirsiniz. Sizi destekleyen kişilerle bir arada olacağınız günlerin içindesiniz. Stresi kaldırıp bir kenara koymalısınız.



KOVA: Dostlukların pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacaksınız. Güçlü kişilerin desteğini üzerinizde hissedecek ve onlarla ilişkilerinizi olumlu tutmayı başaracaksınız. Artık duygularınıza katı kurallar getirdiniz.



BALIK: Uzak çevrelerin aranılan kişisi haline geleceksiniz. Finans gezegeninizin size vereceği kozmik destekle para konularında akıllıca davranacaksınız. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bazılarınız, pratik yaşama geçiyor.