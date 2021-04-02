KOÇ: ENTELEKTÜEL oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen, duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz.

Evinizde olabilecek değişimlere karşı, huzursuzluk duymanız gerekmiyor.

BOĞA: İÇ potansiyeliniz oldukça yüksek. Bilinçaltınızın pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı, geniş bir istek yelpazesi gündeme gelecek. Bugün maddi konularla ilgili duygusal bir güvene ihtiyaç duyuyorsunuz.

İKİZLER: BUGÜN, enerjinizin düşük olması nedeniyle, yapmanız gereken birçok işi yarım bırakabilirsiniz.

Karamsarlığa kapılmanız için hiçbir neden yok. Geçici yetersizlik duygusu içinde olmanız sizi olumsuz etkiliyor.

YENGEÇ: BUGÜN, değişkenlik göstermek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Meraklı yapınızı ön plana çıkarıyorsunuz. Yol fırsatlarını hızlıca değerlendirmelisiniz. İlginç konuşmalarınızla çevrenizi istediğiniz gibi etkileyeceksiniz.

ASLAN: DUYGUSAL, romantik ve her an gözyaşı dökmeye hazırsınız. Yüksek enerjinizi olumlu kullanmalısınız. Yaratıcı yönleriniz ön planda olacak. Duygusal konularla ilgili karışık düşünceler içindesiniz.

BAŞAK: BUGÜN, yollarla ilgili bazı gelişmeleri takip etmek isteyebilirsiniz. Araştırmacı yönünüzü güçlendiriyorsunuz. İsteklerinizde önemli artışlar var ve kendinize güveneceğiniz işler yapacak, duygusal coşkular yaşayacaksınız.

TERAZİ: YÜKSEK ideallerinizi yaşama geçirmek için gösterdiğiniz çabanın taşları yavaş yavaş oturuyor. Bugün ince hesaplar içindesiniz.

Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çabuk görmek istiyorsunuz.

AKREP: DEĞİŞİK alanlarda yaptığınız çalışmaların ilgi görmesi, motivasyon gücünüzü arttırırken, düşünce sınırlarınızı genişletiyor.

Bugün, oldukça hareketlisiniz. Çevrenizde birçok zincirleme işin üstesinden geleceksiniz.

YAY: DUYGULARINIZ oldukça yoğun gelişiyor.

Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda gizli çatışmalara neden olabilir. Sizin her zamanki çözümcü yapınız sayesinde, bazı olaylar çok çabuk geçecek ve dinginliğe kavuşacaksınız.

OĞLAK: İNATÇI yapınızı ortaya çıkaracak çalışmalar içinde olacaksınız. Eğer kalbiniz boş ise, çevrenizde ve arkadaş gruplarınızda ilginizi çekecek biri ile tanışabilirsiniz. Bugün iletişim yetenekleriniz mükemmel.

KOVA: BUGÜN partnerinizle karşıt düşünceler içinde olmanız, aranızda duygusal sorunların ortaya çıkmasına neden olacak. İnatçı tavırlarınız ve düşüncelerinize fazla değer veriyor olmanız yüzünden olayları abartıyor-

BALIK: ARKADAŞLARINIZLA duygusal bağlarınız güçleniyor. Koruma içgüdünüzün yoğun olacağı bir gündesiniz ve isteklerinizde aşırıya kaçabilirsiniz. Farklı fikirde olan kişilerle aranızda problemler oluşabilir.