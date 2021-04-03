KOÇ: BUGÜN inandırma kabiliyetiniz artıyor.

Karşıt fikirde olan kişilere sabır göstermeniz oldukça önemli. Sizi aşan durumlarda bile olaylara çok çabuk hakim olmanız, çevrenizde fark yaratıyor.



BOĞA: İMKÂNSIZ gibi görünen düşüncelerin çok önemli olmadığını görmek, sizi farklı bir sorgulamaya itecektir. Aile bağlarının önemli olduğunu hissedeceksiniz. Bu konuda kendinizi rahat ifade edebileceksiniz.



İKİZLER: YAŞAM enerjinizin yüksek olması motivasyonunuzu artırıyor. Babanız veya aile büyüklerinizin tavsiyelerine karşı çıkarken, kendi düşüncelerinizi uygulama konusunda ısrarcı olacaksınız.



YENGEÇ: KİNCİLİK yönleriniz ortaya çıkabilir.

Geçmişte yapılan yanlış bir davranış öfkenizi tetikleyebilir. İntikam duyguları içinde karşınızdaki kişiye iğneleyici bir şekilde dersini vermek isteyebilirsiniz.



ASLAN: MAL varlığınızı artıracak köklü istekleriniz var. Bunu başarma konusunda oldukça kararlısınız. Partnerinize daha çok zaman ayırmalı, onun sizden beklentilerine karşı ilgili olmanız gerekiyor.



BAŞAK: SİZİ meşgul edecek ve masraf yapmanıza neden olacak o kadar çok şey buluyorsunuz ki, sizi takip etmek bu dönemde zorlaşacaktır. Bugün farklı düşünüyorsunuz ama duruma hakim oluyorsunuz.



TERAZİ: KİŞİLİĞİNİZİ ön plana çıkaracak işler denemediğiniz için; artık cesur kararlar vermenin zamanı geldiğini sezgisel bir biçimde hissedeceksiniz. Yapmanız gereken işlerinizi bir an önce toparlamalısınız.



AKREP: KENDİNİZE güveniyor ve başlattığınız işler konusunda kararlı adımlar atıyorsunuz.

Paylaşımcı yapınızdan dolayı çevrenizdeki kişilerin sizin fikirlerinden yararlanmaları söz konusu olacaktır.



YAY: POPÜLER ilişkileri tercih ediyorsunuz.

Dostluklarınızın pekişeceği fakat aynı zamanda arkadaşlıkların aşka dönüşeceği bir dönem. İletişim kurabileceğiniz gerçek bir sevgiliye ihtiyaç duyacaksınız.



OĞLAK: KAFACA anlaştığınız kişilerin, daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali olması sizi endişelendirmesin. En azından bazı şeyleri denemelisiniz. Duygusal anlamda talepleriniz yüksek.



KOVA: YARATICILIĞINIZI ve çekim gücünüzü en iyi şekilde ilişkilerinizde görebilirsiniz.

İş konusunda hedeflerinizi hırs ve coşkuyla takip edeceksiniz. Eski fırsatlar yeniden ayağınıza geliyor.



BALIK: İŞ hayatınızla ortaklıklar paralel ilerliyor.

İşinizde yükselmek istiyorsanız, doğru insanlarla birlikte olmalısınız. Sosyal çevreniz, maddi kazançlarınızı arttırma konusunda size yardımcı olacak.