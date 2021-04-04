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Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız Falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 04.04.2021, 00:00

KOÇ: ÇEVRENİZE karşı iyi niyetiniz çoğu kez yanlış anlaşılıyor. Siz sağlıklı düşünüyorsunuz.
Çalışma arkadaşlarınızla birlikte ortak üreteceğiniz projelerde, onların duygularınıza değer vermelisiniz.

BOĞA: DUYGUSAL anlamda anlaşılmaya ihtiyacınız var. Ortaklıklar ve sosyal statünüz için, partnerinizin fikirlerine ihtiyacınız olabilir. Onun enerji yüklü olması, sizi de olumlu etkiliyor.

İKİZLER: AİLENİZİN bazı konularına kesin çözümler üretebilirsiniz. Bugün, güçlü yönleriniz bir kez daha ortaya koyacaksınız.
Maddi konularda yeni başlangıçlardan korkmuyorsunuz.

YENGEÇ: HEDEFLERİNİZE doğru yol almanız, siz mutlu etse de, isteklerinizde çoğulluk olabilir ve ikilem içinde kalabilirsiniz.
Kendinizle ilgili yeni başlangıçlar yapmak için, daha fazla beklemeyin.

ASLAN: BUGÜN, derin ve nostaljik konuşmalar içinde olacaksınız. Çalışma alanlarınızın kısıtlamasına izin vermemelisiniz.
Yaşam kalitenizi yükseltmek için başarılı adımlar atıyorsunuz.

BAŞAK: DEĞİŞİMDEN hoşlandığınız bir gün içindesiniz. Uzun süredir planladığınız seyahatlerinizi yapabilirsiniz. Çekiciliğiniz istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
Şansınızın oldukça açık.

TERAZİ: SİZ kendi hesaplarınızı yaparken, çevrenizde farklı gelişmelere sahne olacaksınız. Konuşmalarınıza derin bir anlam katarak karşınızdaki kişileri etkileyebiliyorsunuz.

AKREP: ARKADAŞLARINIZLA duygu birliği içinde olmanızdan kaynaklanan yeni bir ortama gireceksiniz. Her zamanki, inceleme huyundan yola çıkarak, bazı detayları gözünüzde büyütebilirsiniz.

YAY: İÇSEL korkularınız yüzünden cesaret isteyen işlerinizde çekimser kalmak istemeniz hata. Olaylara vakur bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Partnerinizle uyumlu bir ortaklık içinde olacaksınız.

OĞLAK: SEZGİLERİNİZİN yüksek oluşu, gün içinde bile bulunduğunuz ortamlardan kopmanıza neden olabiliyor.
Kişisel kazançlarınızı arttırma konusunda ön sezilerinize güvenebilirsiniz.

KOVA: BUGÜN, sezgilerinizi mükemmel kullanacaksınız. Parasal değerleriniz arttırmak için, şartlarınızı yeniden gözden geçirecek ve bazı önemli kişilerle bir araya gelebileceksiniz.

BALIK: NEPTÜN burcunuzda ilerlerken, kuruntulu yönlerinizin yaratıcılık isteyen çalışmalarınızda daha belirgin olmasına neden oluyor. Küçük hesapları kenara bırakıp, sakinlikle olayların gelişimini takip edin.

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