KOÇ: Her anlamada tatmin sağlayacak işlerden hoşlanıyorsunuz. Olaylara aktiflik kazandırmak için zamana ihtiyacınız var.
Güneş burcunuzda ilerlerken her şeyi ince ayrıntılarına kadar düşünmelisiniz.
BOĞA: Mantığınızın sizi yanıltmasına izin vermek istemiyorsunuz. Çok derin düşünen ve olayları ayrıntıları ile inceleyen kişiler de hata yapabilir. Bugün araştırmaya yönelik çalışmalı doğru yolu bulmalısınız.
İKİZLER: Kişileri çok çabuk ikna etme gücüne sahipsiniz. Fakat, onların sizi etkilemeleri güç. Farklı görüşlerin oluştuğu ortamlarda duygusal davranmak yerine kendinizi ifade etmenin yollarını bulmalısınız.
YENGEÇ: Ailenizin tepki vermesiniz istemiyorsanız, onların fikirlerini önemseyin Bireysel davranmak isteyebilirsiniz. Özgürlüğünüz kısıtlandığı zaman istediklerinizi yaşama geçiremiyorsunuz.
ASLAN: Bugün, maddi konularla ilgili araştırmalarınızı yönlendirmek isteyeceksiniz.
Yakın olduğunuz kişilerle fikir alış verişi içinde olmanıza rağmen en son sözü kendiniz söylemek istiyorsunuz.
BAŞAK: Köklü düşüncelerinizin sizi yönlendireceği konularda başarılı çalışmalar yapmak istemenize rağmen, günlük yaşamınızı baş edebileceğinizden fazla zorladığınızdan, gerçeklerden kaçıyorsunuz.
TERAZİ: Bugün, işinizle ilgili çalışmalarda güçlü bir motivasyon birliğine ihtiyacınız var.
Bugün kalabalık ortamlarda bile, çevrenizden kopabilir, bir çok arkadaşınızın sizi uzaktan izlemesine neden olabilirsiniz.
AKREP: Maddi sıkıntıların devam etme olasılığına rağmen, sınırlarınızı zorlamaktan hoşlanıyorsunuz. Karşı cinsle ilişkilerinizde şüphecisiniz. Geçmişte yaşadığınız olumsuzlukları unutmalısınız.
YAY: Elinizdeki olanaklarla yetinmek istemiyorsunuz.
Araştırmacı yapınızı ön plana çıkarıyorsunuz. Maddi konularda biraz daha rahatlamak istiyorsanız, iş yaşantınıza yeni kazançlar eklemelisiniz.
OĞLAK: Bugün sıra dışı konular ilginizi çekecek fakat sınırlarınızı öyle güzel çizeceksiniz ki, hiç kimsenin size zarar vermesine izin vermeyeceksiniz. Duygularınız atakta fakat sakinsiniz. Elinizden para çıkabilir.
KOVA: Alışkanlıklarınız konusunda ısrarcı bir tavır takınmanız sayesinde, bazı meseleleri kökten çözümleyebilirsiniz. Harcamalar konusunda aklınıza gelmeyen masraflar çıkabilir. Bazı fedakarlıklar gerekebilir.
BALIK:Yaratıcılığınıza çok fazla güveniyorsunuz.
Çevresel faktörlerin baskısının sizi olumsuz etkilemesine izin vermemelisiniz.
Bugün yapmak istediğiniz birçok işin listesiniz yapın.