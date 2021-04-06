KOÇ: Her anlamada tatmin sağlayacak işlerden hoşlanıyorsunuz. Olaylara aktiflik kazandırmak için zamana ihtiyacınız var.

Güneş burcunuzda ilerlerken her şeyi ince ayrıntılarına kadar düşünmelisiniz.

BOĞA: Mantığınızın sizi yanıltmasına izin vermek istemiyorsunuz. Çok derin düşünen ve olayları ayrıntıları ile inceleyen kişiler de hata yapabilir. Bugün araştırmaya yönelik çalışmalı doğru yolu bulmalısınız.

İKİZLER: Kişileri çok çabuk ikna etme gücüne sahipsiniz. Fakat, onların sizi etkilemeleri güç. Farklı görüşlerin oluştuğu ortamlarda duygusal davranmak yerine kendinizi ifade etmenin yollarını bulmalısınız.

YENGEÇ: Ailenizin tepki vermesiniz istemiyorsanız, onların fikirlerini önemseyin Bireysel davranmak isteyebilirsiniz. Özgürlüğünüz kısıtlandığı zaman istediklerinizi yaşama geçiremiyorsunuz.

ASLAN: Bugün, maddi konularla ilgili araştırmalarınızı yönlendirmek isteyeceksiniz.

Yakın olduğunuz kişilerle fikir alış verişi içinde olmanıza rağmen en son sözü kendiniz söylemek istiyorsunuz.

BAŞAK: Köklü düşüncelerinizin sizi yönlendireceği konularda başarılı çalışmalar yapmak istemenize rağmen, günlük yaşamınızı baş edebileceğinizden fazla zorladığınızdan, gerçeklerden kaçıyorsunuz.

TERAZİ: Bugün, işinizle ilgili çalışmalarda güçlü bir motivasyon birliğine ihtiyacınız var.

Bugün kalabalık ortamlarda bile, çevrenizden kopabilir, bir çok arkadaşınızın sizi uzaktan izlemesine neden olabilirsiniz.

AKREP: Maddi sıkıntıların devam etme olasılığına rağmen, sınırlarınızı zorlamaktan hoşlanıyorsunuz. Karşı cinsle ilişkilerinizde şüphecisiniz. Geçmişte yaşadığınız olumsuzlukları unutmalısınız.

YAY: Elinizdeki olanaklarla yetinmek istemiyorsunuz.

Araştırmacı yapınızı ön plana çıkarıyorsunuz. Maddi konularda biraz daha rahatlamak istiyorsanız, iş yaşantınıza yeni kazançlar eklemelisiniz.

OĞLAK: Bugün sıra dışı konular ilginizi çekecek fakat sınırlarınızı öyle güzel çizeceksiniz ki, hiç kimsenin size zarar vermesine izin vermeyeceksiniz. Duygularınız atakta fakat sakinsiniz. Elinizden para çıkabilir.

KOVA: Alışkanlıklarınız konusunda ısrarcı bir tavır takınmanız sayesinde, bazı meseleleri kökten çözümleyebilirsiniz. Harcamalar konusunda aklınıza gelmeyen masraflar çıkabilir. Bazı fedakarlıklar gerekebilir.

BALIK:Yaratıcılığınıza çok fazla güveniyorsunuz.

Çevresel faktörlerin baskısının sizi olumsuz etkilemesine izin vermemelisiniz.

Bugün yapmak istediğiniz birçok işin listesiniz yapın.