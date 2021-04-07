KOÇ: SORUNLARINIZI özel yaşantınıza yansıtmamalısınız.

Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz.

Partneriniz üzerinde güç kanıtlama yoluna girerseniz, sert tepkiler alacaksınız.

BOĞA: SAĞLAM dostlukların yararını ileride göreceksiniz. Uç noktalarda düşünen kişiler sizin için faydalı işler üretebilir.

Sistemli yapınızı zorlasa da, yenilikler konusunda esnek davranmalısınız.

İKİZLER: MADDEYİ seviyor ve kişisel zevkleriniz için fazla harcama yapıyorsunuz. Geçmişinizi sorgulamak zorunda kalabilirsiniz.

Partnerinizle birlikte romantik konuşmalar yapacaksınız. Fazla beklemeyin.

YENGEÇ: DUYGUSAL ilişkilerinizde iyi niyetli yaklaşımlarınız, parteriniz tarafından yanlış anlaşılabilir. Onu ikna etme konusunda başarılı olacağınız bir gün. Bağlantı içinde olacağınız kişilere yakın olmalısınız.

ASLAN: DÜŞÜNCE bazında kalacak olan konular için, çevrenize taviz vermek istemiyorsunuz.

Duygusal konularda fazla derin olacağınız bu günde, geniş kapsamlı olaylar için biraz daha beklemelisiniz.

BAŞAK: İÇİNİZDEKİ çılgınlıkları saklamak adına, farklı duygu saplantıları yaşıyorsunuz.

Oysa, kafanızdan delilikler geçiyor.

Zaman kavramını unutmak sizin tarzınız değil. Partnerinizi şaşırtacaksınız.

TERAZİ: HIZLI düşünecek ve düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken olumlu düşünceler içinde olacaksınız. Yaratıcılığınız konusunda zorluk çekmiyorsunuz. Konulara yaklaşımınız, pratik ve önlemci.

AKREP: HER anlamda güçlü bir tablo çiziyor olmanız; sizi olumlu şekilde etkiliyor.

Seçimleriniz konusunda yardım almak istemiyorsunuz. Bugün, maddi konulardaki yeni fikirlere açıksınız.

YAY: GENİŞ seçim yelpazesi olan biri olarak çevrenize agresif davranabilirsiniz.

İsteklerinizi kabul ettirme konusunda ısrarcı bir tutum izliyorsunuz. Partnerinizi istediğiniz gibi yönlendireceksiniz.

OĞLAK: ÇOK fazla derin düşündüğünüz için; olayları istemediğiniz boyutlara taşıyor, sonra da zor dönüşler yaşıyorsunuz.

Bugün, bu konuda kendinizi savunmanız gereken noktada pasif kalabilirsiniz.

KOVA: DUYGUSAL ilişkilerinizi yargılamaktan vazgeçmelisiniz. Yaşadığınız her olayı farklı boyutlara taşıyor ve sonunda üzülen siz oluyorsunuz. Sürekli bir yerlere ait olma isteği içindesiniz.

BALIK: YAŞAMI doğal akışı içinde değerlendirmeyi öğrenmelisiniz. Duygusal yönünüz ve alışkanlıklarınıza bağlı olmanız, çevrenizi algılama konusunda zorluklar yaşamanıza neden oluyor.