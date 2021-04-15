KOÇ: İDEALLERİNİZLE yaşamaktan memnunsunuz ve işinize karışılmasından hoşlanmıyorsunuz.

Bugün özellikle size değersiz görünen bazı şeyler, başkaları için önemli olabilir. Özgüveniniz çok yüksek.

BOĞA: ÇEVRENİZİ sorgulamak için uygun bir gün değil. İçinizdeki duyguları onlara anlatmak için göstereceğiniz çaba, yanlış olabilir. Kendinize ilgi göstermelisiniz.

Anlaşılma konusunda bünyenizi yormayın.

İKİZLER: GÜCÜNÜZÜ ve enerjinizi kişisel ilişkilerinizde kullanmak için, uygun bir gün fakat temkinli olmalısınız. Bir takım gecikmeler yaşanabilir. Enerjinizi muhteşem bir şekilde yansıtıyorsunuz.

YENGEÇ: BU dönem duygusal ilişkilerinizde olumlu bir hareketlenme söz konusu.

Partnerinizle birlikte isteklerinizi gerçekleştirebilir ve beklediğiniz kararları alabilirsiniz.

Çevrenize aldırmamaya çalışın.

ASLAN: ÇEVRENİZDE daima akıllı kişiler olsun istiyorsunuz. Bugün, kişisel kazançlarınızla ilgili değişimler söz konusu olabilir.

Adrenalin salgılarınız çok yüksek durumda.

Kalp kırma konusunda dikkat olun.

BAŞAK: BUGÜN, kafanızda değişik fikir ve planlarla yola çıkabilir fakat birçoğundan vazgeçebilirsiniz. Mücadeleci ve hırslı yönünüzü ön plana çıkarmak isteyeceksiniz.

Değerlerinizin farkında olmalısınız.

TERAZİ: DOSTLARINIZLA iletişim yoğunluğu yaşayacağınız bu günde, bazı olaylara radikal çözümler üretmenin zevkini yaşayacaksınız.

Farklı bakış açınız ufkunuzu genişletiyor. Yaşam kaliteniz yükseliyor.

AKREP: İŞ yaptığınız kişilerin size destek vermesini bekliyor ve onları idare ederken taktikler kullanıyorsunuz. Bugün partnerinizin fikirleri karşısında güç kaybedebilirsiniz.

Tartışmadan uzak kalmalısınız.

YAY: GÜN içinde fazla hareketli davranarak, çevrenizde huzursuz bir hava estiriyorsunuz.

Sizin değişen duygularınızdan haberi olmayanlarla aranızda soğuk rüzgarlar esebilir. Doğallık size yakışıyor.

OĞLAK: BUGÜN dengeli davranıp kazançlarınızı arttırmada istediğiniz başarıyı kendinize ispat etmelisiniz. Güvenli ve huzurlu bir yaşam isteği içindesiniz. Entelektüel yönlerinizin ortaya çıkacağı bir gün.

KOVA: SEZGİLERİNİZDE yanılmıyorsunuz.

İnatçı ve başınıza buyruk davranışlarınız sizi faklı kılıyor. Bazı tereddütlerinizi de yenmenizi sağlıyor. İş arkadaşlarınızın özgün ve cesur fikirli olmasından hoşlanıyorsunuz.

BALIK: PARTNERİNİZİN sizden beklediği ilgiyi göstermelisiniz. Olumlu motivasyonunuzu özel ilişkilerinize de yansıtabiliyorsunuz.

Güçlü bir partner üzerinizde baskı kurabilir.

Meraklı bakışlara hedef olacaksınız.