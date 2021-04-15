KOÇ: İDEALLERİNİZLE yaşamaktan memnunsunuz ve işinize karışılmasından hoşlanmıyorsunuz.
Bugün özellikle size değersiz görünen bazı şeyler, başkaları için önemli olabilir. Özgüveniniz çok yüksek.
BOĞA: ÇEVRENİZİ sorgulamak için uygun bir gün değil. İçinizdeki duyguları onlara anlatmak için göstereceğiniz çaba, yanlış olabilir. Kendinize ilgi göstermelisiniz.
Anlaşılma konusunda bünyenizi yormayın.
İKİZLER: GÜCÜNÜZÜ ve enerjinizi kişisel ilişkilerinizde kullanmak için, uygun bir gün fakat temkinli olmalısınız. Bir takım gecikmeler yaşanabilir. Enerjinizi muhteşem bir şekilde yansıtıyorsunuz.
YENGEÇ: BU dönem duygusal ilişkilerinizde olumlu bir hareketlenme söz konusu.
Partnerinizle birlikte isteklerinizi gerçekleştirebilir ve beklediğiniz kararları alabilirsiniz.
Çevrenize aldırmamaya çalışın.
ASLAN: ÇEVRENİZDE daima akıllı kişiler olsun istiyorsunuz. Bugün, kişisel kazançlarınızla ilgili değişimler söz konusu olabilir.
Adrenalin salgılarınız çok yüksek durumda.
Kalp kırma konusunda dikkat olun.
BAŞAK: BUGÜN, kafanızda değişik fikir ve planlarla yola çıkabilir fakat birçoğundan vazgeçebilirsiniz. Mücadeleci ve hırslı yönünüzü ön plana çıkarmak isteyeceksiniz.
Değerlerinizin farkında olmalısınız.
TERAZİ: DOSTLARINIZLA iletişim yoğunluğu yaşayacağınız bu günde, bazı olaylara radikal çözümler üretmenin zevkini yaşayacaksınız.
Farklı bakış açınız ufkunuzu genişletiyor. Yaşam kaliteniz yükseliyor.
AKREP: İŞ yaptığınız kişilerin size destek vermesini bekliyor ve onları idare ederken taktikler kullanıyorsunuz. Bugün partnerinizin fikirleri karşısında güç kaybedebilirsiniz.
Tartışmadan uzak kalmalısınız.
YAY: GÜN içinde fazla hareketli davranarak, çevrenizde huzursuz bir hava estiriyorsunuz.
Sizin değişen duygularınızdan haberi olmayanlarla aranızda soğuk rüzgarlar esebilir. Doğallık size yakışıyor.
OĞLAK: BUGÜN dengeli davranıp kazançlarınızı arttırmada istediğiniz başarıyı kendinize ispat etmelisiniz. Güvenli ve huzurlu bir yaşam isteği içindesiniz. Entelektüel yönlerinizin ortaya çıkacağı bir gün.
KOVA: SEZGİLERİNİZDE yanılmıyorsunuz.
İnatçı ve başınıza buyruk davranışlarınız sizi faklı kılıyor. Bazı tereddütlerinizi de yenmenizi sağlıyor. İş arkadaşlarınızın özgün ve cesur fikirli olmasından hoşlanıyorsunuz.
BALIK: PARTNERİNİZİN sizden beklediği ilgiyi göstermelisiniz. Olumlu motivasyonunuzu özel ilişkilerinize de yansıtabiliyorsunuz.
Güçlü bir partner üzerinizde baskı kurabilir.
Meraklı bakışlara hedef olacaksınız.