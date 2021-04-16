KOÇ: SOSYAL yaşantı sizin için önemli. Size karşı özverili davranan kişilere tedbirli olmanız gerekiyor. Arkadaşlarınızla aranızda maddesel ilişkilere girmemelisiniz.

Çevrenize hakim olmak isteyebilirsiniz.

BOĞA: BUGÜN işinizle ilgili stratejik noktaları iyi belirliyor ve takip ediyorsunuz. Bu nedenle çevrenizde size karşı kıskançlık duyguları eksik olmuyor. Bu hafta yeni konular gündeme gelecektir. Kararlı olun.

İKİZLER: ÇEVRENİZE karşı kuşkulu davranıyorsunuz.

İşinizi ısrarcılığınızla ve konuya olan hakimiyetinizle olumlu bir şekilde sonuçlandıracaksınız. Arkadaşlık ilişkilerinizde oldukça titiz bir tutum izliyorsunuz.

YENGEÇ: BUGÜN, özgürlüğünüzü özleseniz de, bu tavrınızı gösterecek gücünüz yok. Bulunduğunuz ortamlarda herkesin sorumluluğunu yüklenerek, gerçek isteklerinizi saklıyorsunuz.

Farklı kişilerle tanışabilirsiniz.

ASLAN: BUGÜN duygusal konularda fikir yürütmekten kaçınmalısınız. Bazen size çok şey kaybettirebilir. Fevri davranışlarınızla, çevrenize yanlış örnek olabilirsiniz.

Çevre ilişkileriniz olumsuz etkilenmesin.

BAŞAK: YAKIN dostlarınızdan alacağınız davetlere katılmak için bazı işlerinizi erteleyebilirsiniz.

Gizli çalışmalardan zevk alacağınız bir gün. Görüşeceğiniz kişilerin akılcı ve zeki yönlerinden faydalanabilirsiniz.

TERAZİ: KENDİNİZİ farklı hissediyorsunuz.

Bugün çevrenizde güçlü dostlarınızın desteğiyle gerçekleştireceğiniz çalışmalar, sizin için iyi bir zemin oluşturacak. Gün içinde bilinçaltı takıntılarınız sizi rahatsız edecek.

AKREP: İSTEKLERİNİZDE fazla inatçı bir tablo çiziyorsunuz. Enerjinizi istediğiniz konular üzerinde rahat bir şekilde kullanacaksınız.

Mesleki konumlarınız size avantaj sağlayacak.

Hoş sohbetler sizi mutlu ediyor.

YAY: DUYGUSAL anlamda yoğun bir gün.

İsteklerinizi gemlemek zorunda kalmaktan gergin olabilirsiniz. Düşünce gücünüz çok yüksek fakat düşüncelerinizi sistemli bir şekilde yaşama geçirmelisiniz.

OĞLAK: BUGÜN, duygusal konularda aşırılığa kaçabilirsiniz. Geleneksel yapınızdan çıkarak bazı kaçamaklara imza atacaksınız.

Kendinizi denetlemekten bıktınız. Arkadaşlarınızla güç birliği içinde olacaksınız.

KOVA: ÇEVRENİZDE karşıt düşünce içinde olanlar, sizi ikna etmekte oldukça başarılılar.

Bugün, her şeyinizle gününüze damga vurabilirsiniz. Duygularınızda sınır yok. İlişkilerinizde farklı bir tarzınız var.

BALIK: BUGÜN iş ilişkilerinizde kişiliğinizin ön planda tutuyorsunuz. Kimseyi kırmadan, insanları kaynaştırmak adına bazı organizasyonlar yapmak istiyorsunuz. Beklediğiniz fırsatlar için destekler geliyor.