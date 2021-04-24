KOÇ: HUZURSUZ bir gün yaşıyorsunuz. Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz. Düşünceleriniz farklı olduğu için, yanlış anlaşılma olasılığınız fazla. Kendinizi rahat ifade etmelisiniz.

BOĞA: BUGÜNLERDE yapacağınız anlaşmalara özen göstermelisiniz. Özel durumlar söz konusu olabilir. Mantık demeyi bilen ve ortaya sert çizgiler koyan bir yapıya sahipsiniz. Şansınıza güvenmeniz gereken günler çok yakın.

İKİZLER: DUYGUSAL yönleriniz ortaya çıktığı zaman, arkadaşlarınızı şaşırtıyorsunuz. Hayatınızda bazı değişikliklerin arifesindesiniz. Plan yaparken partnerinizin fikirlerini almalısınız.

Sağlığınız konusunda disiplin şart.

YENGEÇ: KARİYERİNİZLE ilgili gelişmeler parasal durumunuzu da iyileştirecek. İstediğiniz anlaşmalar için yöneticilerinizin desteğini göreceksiniz. Gün içinde duygusal olacaksınız.

Yolculuklar gündeme gelebilir.

ASLAN: ENERJİNİZ yüksek ve çevrenizdeki kişileri olumlu etkiliyorsunuz. Bugün katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek, kaçamak yapma arzusu duyacaksınız. Kalbi dolu olanlar için, paylaşıma açık bir gün.

BAŞAK: AY burcunuzda. Duygusal saplantılarınız yüzünden kafanız karışabilir. Çevrenizde gelişen olaylara çok fazla kafanızı taktığınız için modunuz kolayca düşüyor. Bazı olaylarda çok yönlü düşünmeyi bilmelisiniz.

TERAZİ: SONU gelmeyecek maceralar yüzünden geçici sorunlar yaşamak istemiyorsanız, gireceğiniz ortamlarda oto kontrol sisteminizi tetikte tutmalısınız. Bugün huzursuzluk duygusu, sağlığınızı olumsuz etkileyebilir.

AKREP: ARAŞTIRMACI bir ruhla hareket ederek, çevrenizi irdeleyeceksiniz. Sistemli yapınızı belirgin bir şekilde vurgulayacak ve etrafınızda olayları yeniden düzenlemek isteyeceksiniz.

Uyku düzeninizi sağlamalısınız.

YAY: ARTIK alışkanlıklarınızı değiştirecek yeteneğe sahipsiniz. Girişimciliğiniz iyi ses getirecek.

Yaratıcılığınızı özgürce kullandığınız zaman ortaya mükemmel işler çıkıyor. Çevrenizle çoğalan bir etkileşim içindesiniz.

OĞLAK: YAPACAĞINIZ iş görüşmeleri eksik olan yönlerinizi ortaya çıkaracak. Dar alanda sıkışmış bulunan imkanlarınızı arttırmanın yollarını arıyorsunuz.

Kendinizi aşma konusunda birçok şey yapabilirsiniz. Ayak bileğinize dikkat.

KOVA: BUGÜN sosyal yaşam önem kazanacak. Birlikte olduğunuz kişilerle yeteneklerinizi birleştirerek, öncülüğünüzü yaptığınız bazı aktiviteleri başlatacaksınız. Yakınlarınızın sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalacaksınız.

BALIK: AY, karşıt burcunuzda ilerliyor. Amaçlarınız doğrultusunda yaptığınız çalışmaların sizi yormadığı bir gerçek. Partnerinize olan tutkularınız sizi farklı bir şekilde yönlendirebilir.

Ona duygusal sürprizler yapabilirsiniz.