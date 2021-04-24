KOÇ: HUZURSUZ bir gün yaşıyorsunuz. Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz. Düşünceleriniz farklı olduğu için, yanlış anlaşılma olasılığınız fazla. Kendinizi rahat ifade etmelisiniz.
BOĞA: BUGÜNLERDE yapacağınız anlaşmalara özen göstermelisiniz. Özel durumlar söz konusu olabilir. Mantık demeyi bilen ve ortaya sert çizgiler koyan bir yapıya sahipsiniz. Şansınıza güvenmeniz gereken günler çok yakın.
İKİZLER: DUYGUSAL yönleriniz ortaya çıktığı zaman, arkadaşlarınızı şaşırtıyorsunuz. Hayatınızda bazı değişikliklerin arifesindesiniz. Plan yaparken partnerinizin fikirlerini almalısınız.
Sağlığınız konusunda disiplin şart.
YENGEÇ: KARİYERİNİZLE ilgili gelişmeler parasal durumunuzu da iyileştirecek. İstediğiniz anlaşmalar için yöneticilerinizin desteğini göreceksiniz. Gün içinde duygusal olacaksınız.
Yolculuklar gündeme gelebilir.
ASLAN: ENERJİNİZ yüksek ve çevrenizdeki kişileri olumlu etkiliyorsunuz. Bugün katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek, kaçamak yapma arzusu duyacaksınız. Kalbi dolu olanlar için, paylaşıma açık bir gün.
BAŞAK: AY burcunuzda. Duygusal saplantılarınız yüzünden kafanız karışabilir. Çevrenizde gelişen olaylara çok fazla kafanızı taktığınız için modunuz kolayca düşüyor. Bazı olaylarda çok yönlü düşünmeyi bilmelisiniz.
TERAZİ: SONU gelmeyecek maceralar yüzünden geçici sorunlar yaşamak istemiyorsanız, gireceğiniz ortamlarda oto kontrol sisteminizi tetikte tutmalısınız. Bugün huzursuzluk duygusu, sağlığınızı olumsuz etkileyebilir.
AKREP: ARAŞTIRMACI bir ruhla hareket ederek, çevrenizi irdeleyeceksiniz. Sistemli yapınızı belirgin bir şekilde vurgulayacak ve etrafınızda olayları yeniden düzenlemek isteyeceksiniz.
Uyku düzeninizi sağlamalısınız.
YAY: ARTIK alışkanlıklarınızı değiştirecek yeteneğe sahipsiniz. Girişimciliğiniz iyi ses getirecek.
Yaratıcılığınızı özgürce kullandığınız zaman ortaya mükemmel işler çıkıyor. Çevrenizle çoğalan bir etkileşim içindesiniz.
OĞLAK: YAPACAĞINIZ iş görüşmeleri eksik olan yönlerinizi ortaya çıkaracak. Dar alanda sıkışmış bulunan imkanlarınızı arttırmanın yollarını arıyorsunuz.
Kendinizi aşma konusunda birçok şey yapabilirsiniz. Ayak bileğinize dikkat.
KOVA: BUGÜN sosyal yaşam önem kazanacak. Birlikte olduğunuz kişilerle yeteneklerinizi birleştirerek, öncülüğünüzü yaptığınız bazı aktiviteleri başlatacaksınız. Yakınlarınızın sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalacaksınız.
BALIK: AY, karşıt burcunuzda ilerliyor. Amaçlarınız doğrultusunda yaptığınız çalışmaların sizi yormadığı bir gerçek. Partnerinize olan tutkularınız sizi farklı bir şekilde yönlendirebilir.
Ona duygusal sürprizler yapabilirsiniz.