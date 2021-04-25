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Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız Falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 25.04.2021, 00:00

KOÇ: BUGÜN, organizasyon çalışmaları ile yaşantınızı renklendirmek isteyeceksiniz.
Sizin için önem taşıyan arkadaşlarınızla konuşma ihtiyacı içindesiniz. Maddi konularda bolluğa kavuşmanız zaman alabilir.

BOĞA: İŞ yaşantınızda gösterdiğiniz çabaların, sizi kazandıracağı prestiji unutmamalı ve geleceğe yatırım yapmalısınız.
Kariyer evinizdeki Satürn güçlü işlerin altına imza atacağınızı gösteriyor.

İKİZLER: YAKIN arkadaşlarınızla iş birliği içinde olacağınız bir gün. Siz kendi düşüncelerinizden yola çıkan biri olduğunuz için, değişen koşullara ayak uydurmakta zorlanabilirsiniz.
Bağlantılarınızı sıcak tutun.

YENGEÇ: HAYALLERİNİZİ gerçekleştirmek için işbirliğine ihtiyacınız olmasına rağmen, çevrenize karşı güvensizlik sergiliyorsunuz.
Maddesel değerlerinizi sorgulamak için, şartları yeniden koordine edebilirsiniz.

ASLAN: GÜCÜNÜZÜ ortaya koyacak işlerin peşindesiniz. Güneş tepe evinizde ilerliyor.
Sınırlarınızı genişletmek istiyorsunuz. Kariyerinizle ilgili gelişmeler var. Bugün isteklerinizi kolayca ortaya koyacaksınız.

BAŞAK: KENDİNİZİ denetleme huyunuzdan vazgeçmelisiniz.
Sistemli yapınızın getirdiği sorumluluklar karşısında bunalabilirsiniz.
Birçok aktiviteye katılmak isterken maddi imkanlarınızın sınırı canınızı sıkabilir.

TERAZİ: BUGÜN kişisel hırslarınız yüzünden çevrenizi kırabilirsiniz. Her konuda bilginize güveniyorsunuz. Çevrenize özgün fikirlerle çıkıyorsunuz. Kariyerinize katkısı olacak kişilerle tanışmanız ufkunuzu genişletecek.

AKREP: DUYGUSAL talepleriniz artınca huzursuz hissediyorsunuz. Sınırlarınızı bilmenize rağmen, tutkularınız yüzünden, heyecanlarınızı dengeleyemiyorsunuz.
Bu da başınızı ağrıtıyor.

YAY: YOLCULUKLARLA ilgili bazı projeler gündeme gelecek. İçsel sıkıntılarınızın tek nedeni, çevrenizin problemlerine çözüm üretmekten yorulmanız. Bugün sadece kendi arzularınız ön planda olacak.

OĞLAK: DÜŞÜNCELERİNİZDEN ödün vermeyen yapıya sahipsiniz. Olaylara bakış açınızda gözle görülen bir gerginlik söz konusu olacaktır. Çevrenize tepkilisiniz ve kimsenin fikrini almaya yanaşmıyorsunuz.

KOVA: DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ konuların kabul görmesi sizi çok mutlu edecek. Hırslarınız konusunda kendinize söz geçiremiyorsunuz.
Aşırıya kaçmadan yaşamınızı yönlendirmek, size çok şey kazandıracak.

BALIK: MADDESEL özgürlüğünüz için, kendinize yeni hedefler belirleyebilirsiniz. Kişisel isteklerinizle mevcut şartlarınızı kafanızda ustaca bağdaştırıyorsunuz. Bugün ailenizin çok özel sorunları gündeme gelebilir.

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