KOÇ: BUGÜN, organizasyon çalışmaları ile yaşantınızı renklendirmek isteyeceksiniz.

Sizin için önem taşıyan arkadaşlarınızla konuşma ihtiyacı içindesiniz. Maddi konularda bolluğa kavuşmanız zaman alabilir.

BOĞA: İŞ yaşantınızda gösterdiğiniz çabaların, sizi kazandıracağı prestiji unutmamalı ve geleceğe yatırım yapmalısınız.

Kariyer evinizdeki Satürn güçlü işlerin altına imza atacağınızı gösteriyor.

İKİZLER: YAKIN arkadaşlarınızla iş birliği içinde olacağınız bir gün. Siz kendi düşüncelerinizden yola çıkan biri olduğunuz için, değişen koşullara ayak uydurmakta zorlanabilirsiniz.

Bağlantılarınızı sıcak tutun.

YENGEÇ: HAYALLERİNİZİ gerçekleştirmek için işbirliğine ihtiyacınız olmasına rağmen, çevrenize karşı güvensizlik sergiliyorsunuz.

Maddesel değerlerinizi sorgulamak için, şartları yeniden koordine edebilirsiniz.

ASLAN: GÜCÜNÜZÜ ortaya koyacak işlerin peşindesiniz. Güneş tepe evinizde ilerliyor.

Sınırlarınızı genişletmek istiyorsunuz. Kariyerinizle ilgili gelişmeler var. Bugün isteklerinizi kolayca ortaya koyacaksınız.

BAŞAK: KENDİNİZİ denetleme huyunuzdan vazgeçmelisiniz.

Sistemli yapınızın getirdiği sorumluluklar karşısında bunalabilirsiniz.

Birçok aktiviteye katılmak isterken maddi imkanlarınızın sınırı canınızı sıkabilir.

TERAZİ: BUGÜN kişisel hırslarınız yüzünden çevrenizi kırabilirsiniz. Her konuda bilginize güveniyorsunuz. Çevrenize özgün fikirlerle çıkıyorsunuz. Kariyerinize katkısı olacak kişilerle tanışmanız ufkunuzu genişletecek.

AKREP: DUYGUSAL talepleriniz artınca huzursuz hissediyorsunuz. Sınırlarınızı bilmenize rağmen, tutkularınız yüzünden, heyecanlarınızı dengeleyemiyorsunuz.

Bu da başınızı ağrıtıyor.

YAY: YOLCULUKLARLA ilgili bazı projeler gündeme gelecek. İçsel sıkıntılarınızın tek nedeni, çevrenizin problemlerine çözüm üretmekten yorulmanız. Bugün sadece kendi arzularınız ön planda olacak.

OĞLAK: DÜŞÜNCELERİNİZDEN ödün vermeyen yapıya sahipsiniz. Olaylara bakış açınızda gözle görülen bir gerginlik söz konusu olacaktır. Çevrenize tepkilisiniz ve kimsenin fikrini almaya yanaşmıyorsunuz.

KOVA: DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ konuların kabul görmesi sizi çok mutlu edecek. Hırslarınız konusunda kendinize söz geçiremiyorsunuz.

Aşırıya kaçmadan yaşamınızı yönlendirmek, size çok şey kazandıracak.

BALIK: MADDESEL özgürlüğünüz için, kendinize yeni hedefler belirleyebilirsiniz. Kişisel isteklerinizle mevcut şartlarınızı kafanızda ustaca bağdaştırıyorsunuz. Bugün ailenizin çok özel sorunları gündeme gelebilir.