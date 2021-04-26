KOÇ: KENDİNİZE güveniyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda etkili konuşmalarınızla çevrenizi etkileyeceksiniz. Özgür davranışlarınız sizi tehlikeye sokabilir. Yanlış anlaşılmaktan korkmuyor gibisiniz.
BOĞA: DUYGU derinliğinizi her zaman ortaya çıkarmaktan hoşlanmadığınız için, sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz.
Güçlü sezgileriniz sayesinde, yaşamın gizemini araştırmak istiyorsunuz.
İKİZLER: İLGİNİZİ kişisel ilişkilerinize yönelteceksiniz.
Arkadaşlıklar önem kazanacak.
Birlikte olduğunuz kişilerle yeteneklerinizi birleştirerek, öncülüğünüzü yaptığınız aktiviteleri başlatacaksınız.
YENGEÇ: MARS'IN burcunuzdaki konumu, gizli olaylara olan merakınızı arttırıyor. Çevrenizde olup bitenlere kayıtsız kalamıyorsunuz.
Olayları kafanızda çok fazla büyütmeden, sonuçları bekleyin.
ASLAN: İÇSEL enerjinizin yüksek olduğu bir gün. Etrafınızdaki kişileri yönlendirme konusunda önemli aşamalar kaydediyor ve bundan büyük keyif alıyorsunuz. Ani değişimlere hazır olmalısınız.
BAŞAK: PARA kazanmayı seviyor, size gelen teklifleri anında değerlendirmek istiyorsunuz.
Bugün, ruhsal anlamda sezgileriniz çok yüksek. Ay'ın bulunduğu konum, ruhunuzda fırtınalar yaratıyor.
TERAZİ: SEZGİLERİNİZ sayesinde olayları kısa sürede çözümleyebiliyorsunuz. Zorlukları gözünüzde büyütmeden sorunları halletmeniz güzel fakat yanlış kişiler yüzünden zarar görme ihtimaliniz yüksek.
AKREP: ENERJİNİZİ yaşama geçirmek istiyorsunuz, fakat bazı tereddütleriniz var. Fikir tartışmalarına açık bir gününüzdesiniz.
Düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken kullandığınız yöntemler işe yarayacak.
YAY: DOSTLUKLARIN sizi yönlendireceği bir gün. Kişisel özellikleriniz vurgulayan işlerden zevk aldığınız için, daha özgün davranabilirsiniz. Olumlu davranışlarınızın size kandıracağı artılar önemli.
OĞLAK: AKLINIZA güveniyor ve çevrenizin telkinlerinden etkilenmek istemiyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal çekişmeler olabilir. Çevrenizle karşılıklı duygu alışverişinde bulunabilirsiniz.
KOVA: İÇSEL çatışmalarınızın size zarar vermesini istemiyorsanız, duygusallığınızı denetim altına almalısınız. yeni başlangıçlar yapmak için uygun bir gün değil. Çevrenizden destek görmek istiyorsunuz.
BALIK: İDEALLERİNİZİ gerçekleştirmek için, gerekli tüm donelere sahipsiniz. Olabilecek aksilikler sizi üzmemeli. Sevdiklerinizin bazı sorunları ile ilgilenmek ve onlara yardım etmekten hoşlanacaksınız.