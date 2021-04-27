KOÇ: BUGÜN oldukça romantik duygular içindesiniz.

İçgüdülerinizin sizi yanlış yönlendirmesini istemiyorsanız, sizi bulunduğunuz ortama sürükleyen nedenlerin altını çizmelisiniz. Amacınızı iyi belirlemelisiniz.

BOĞA: YAŞAMINIZLA ilgili yeni bir başlangıç arifesinde olmanıza rağmen, duygusal konulardan uzak kalmaya çalışıyor ve mantıklı olaylara ilgi gösteriyorsunuz.

Organizasyonlar yaşantınıza renk katıyor.

İKİZLER: SİZİ sıkan olaylarda kendinizi bir türlü soyutlayamadığınız için, enerjinizi kullanırken, aşırı uçlarda dolaşıyorsunuz. Mesleki konularda sizden saklanan olayların arkasındaki giz peresini kaldırabilirsiniz.

YENGEÇ: FİKİR tartışmalarından uzak kalmak istemeyişinizin nedeni, aklınızı ve fiziksel enerjinizi doğru kullanmak.Fakat bu özelliğinizi hiç kimseye hissettirmemeyi başaracak kadar üstün yetenekleriniz var.

ASLAN: BUGÜN hırslı yönlerinizin çıkış yapacağı bir gün içindesiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin farklı yönleri ilginizi çekiyor fakat onlara paye vermemek adına susmayı tercih ediyorsunuz.

BAŞAK: AY'IN etkisiyle içe kapanık bir tablo çizerek, merak konusu olacaksınız. Sürekli yoğun bir tempo içindesiniz ve birçok işi, başarmak gibi bir zorunluluğunuz yok.

Dostlarınızdan ilginç teklifler var.

TERAZİ: KENDİ gücünüzün farkındasınız ve bu özelliğinizi daha da katlayacak ilişkilere ihtiyaç duyuyorsunuz. Gizli gücünüzün farkında oluşunuzla, olaylara yaklaşım tarzınız, size güven duygusu veriyor.

AKREP: YAKIN ilişkilerinize çekimser bir şekilde bakıyorsunuz. Şüpheci yaklaşımlarınız yüzünden rutin işleriniz aksayabilir. Bugün hiçbir şeye inanmak istemediğiniz için denge kurmakta zorlanabilirsiniz.

YAY: ÇEVRESEL faktörlerden kaynaklanan, oluşumlar sizin için önemli. Karşılıklı fikir çatışmaları yaşayabilirsiniz. Finans konularını kendi lehinize çevirecek gerekli donanıma sahip oluşunuz bir avantaj.

OĞLAK: AY, çevresel ilişkilerinizde sabit değerlerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Bugün enerjinizi etrafınıza yansıtabilecek ve karşılığını alacaksınız. Yaşam kalitenizi daha da yükseltmek istiyorsunuz.

KOVA: KİŞİSEL isteklerinizle karşı tarafı etkiniz altına alabileceğiniz bir gün. Direttiğiniz konularda başarılı olacaksınız. Toplumsal olaylara ağırlık verecek, özel yaşantınızla ilgili sorunları atlayacaksınız.

BALIK: KİŞİSEL savaşlarınız çok fazla oldu ve çevrenizde bozulan ilişkileri düzeltme konusunda arabuluculuk yapmak zorunda kaldınız. Yardımseverliğiniz, bazen sizin aleyhinize gelişiyor.