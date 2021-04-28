KOÇ: YAPTIĞINIZ işin karşılığını almak ve bu konuda hiç kimseye taviz vermek istemiyorsunuz.

Birlikte çalıştığınız kişilerin, sizin kadar özverili çalışmasını istiyorsunuz egolarınızı ön plana çıkaracaksınız.

BOĞA: YALNIZ kaldığınız zaman çok daha verimli olduğunuzu bildiğiniz halde, sürekli kalabalık ortamları tercih ediyorsunuz.

Karşıt burcunuzda ilerleyen Ay, ilişkinize farklı ve yeni bir renk veriyor.

İKİZLER: BUGÜN, iletişim konusunda son derece başarılı çalışmalar içindesiniz. Çevrenizde gelişen duygusal konulara kafanızı takarak, aktivitenizin hızını düşürmemelisiniz.

İkna kabiliyetiniz mükemmel.

YENGEÇ: YARATICILIK konusunda rakip tanımıyor ve ödün vermekten hoşlanmıyorsunuz.

Araştırdığınız konuların size yarardan çok zararı olabilir. Zevklere düşkünlük sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilir.

ASLAN: DÜŞÜNCELERİNİZDE sürekli bir genişleme söz konusu. Bugün, birçok işi bir arada yapmayı tasarlıyorsunuz. Sezgisel yeteneğinizi kişisel özelliklerinizle birleştirerek birçok başarıya imza atacaksınız.

BAŞAK: DAHA hareketli ve aktif olacaksınız.

Her şeyi herkesle paylaşmak istiyorsunuz.

Yollarla ilgili planlarınız olacaktır.

Düşüncelerinizde müthiş bir aksiyon var.

İsteklerinizdeki artışlar sizi yorabilir.

TERAZİ: YAŞANTINIZDA özgür çalışmaya ihtiyacınız var. İş imkanlarınız genişleyebilir.

Duygusal yönlerinizi yaratıcılığınızla birleştirecek ve kendinizi daha da verimli hissedeceksiniz.

İlginç fırsatlar sizi bekliyor.

AKREP: AY burcunuzda ilerlerken, duygusal yönleriniz atağa kalkıyor. Sürekli değişimler içindesiniz. Gün içinde, bir takım kararsızlıklar yaşamanız mümkün. Bağımsızlık duygularınızda biraz çılgınlık gizli.

YAY: KİŞİSEL duygularınızı sorgulayarak, adımlarınızı sağlam bir şekilde atmaktan yanasınız. Özellikle araştırmalarınızı, derinleştirerek, şimdiye kadar düşünmediğiniz konular üzerinde yoğunlaşabilirsiniz.

OĞLAK: İŞİNİZLE ilgili açılımlara ihtiyacınız var.

Düşündüğünüz şeyleri yaşama geçirme konusunda karasızsınız. Hırslarınızı canlı tutamıyor ve değişen şartlara uyum sağlıyorsunuz.

Yaratıcılığınız ön planda.

KOVA: SIRA dışı arkadaşlarınızın size yapacağı tekliflere hazır olmalısınız. İş imkanlarınızı daha da rahatlatacak cazip öneriler alabilirsiniz. Enerjinizi çevrenizdeki kişilerle besleyebilirsiniz.

BALIK: GÜCÜNÜZÜN üzerinde verim sergileyeceğiniz bir gün. Ay, sizin kombinasyon burcunuzda ilerlerken, birçok aktivite içinde olacaksınız. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz iş imkanı sizi bekliyor.