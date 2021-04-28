KOÇ: YAPTIĞINIZ işin karşılığını almak ve bu konuda hiç kimseye taviz vermek istemiyorsunuz.
Birlikte çalıştığınız kişilerin, sizin kadar özverili çalışmasını istiyorsunuz egolarınızı ön plana çıkaracaksınız.
BOĞA: YALNIZ kaldığınız zaman çok daha verimli olduğunuzu bildiğiniz halde, sürekli kalabalık ortamları tercih ediyorsunuz.
Karşıt burcunuzda ilerleyen Ay, ilişkinize farklı ve yeni bir renk veriyor.
İKİZLER: BUGÜN, iletişim konusunda son derece başarılı çalışmalar içindesiniz. Çevrenizde gelişen duygusal konulara kafanızı takarak, aktivitenizin hızını düşürmemelisiniz.
İkna kabiliyetiniz mükemmel.
YENGEÇ: YARATICILIK konusunda rakip tanımıyor ve ödün vermekten hoşlanmıyorsunuz.
Araştırdığınız konuların size yarardan çok zararı olabilir. Zevklere düşkünlük sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilir.
ASLAN: DÜŞÜNCELERİNİZDE sürekli bir genişleme söz konusu. Bugün, birçok işi bir arada yapmayı tasarlıyorsunuz. Sezgisel yeteneğinizi kişisel özelliklerinizle birleştirerek birçok başarıya imza atacaksınız.
BAŞAK: DAHA hareketli ve aktif olacaksınız.
Her şeyi herkesle paylaşmak istiyorsunuz.
Yollarla ilgili planlarınız olacaktır.
Düşüncelerinizde müthiş bir aksiyon var.
İsteklerinizdeki artışlar sizi yorabilir.
TERAZİ: YAŞANTINIZDA özgür çalışmaya ihtiyacınız var. İş imkanlarınız genişleyebilir.
Duygusal yönlerinizi yaratıcılığınızla birleştirecek ve kendinizi daha da verimli hissedeceksiniz.
İlginç fırsatlar sizi bekliyor.
AKREP: AY burcunuzda ilerlerken, duygusal yönleriniz atağa kalkıyor. Sürekli değişimler içindesiniz. Gün içinde, bir takım kararsızlıklar yaşamanız mümkün. Bağımsızlık duygularınızda biraz çılgınlık gizli.
YAY: KİŞİSEL duygularınızı sorgulayarak, adımlarınızı sağlam bir şekilde atmaktan yanasınız. Özellikle araştırmalarınızı, derinleştirerek, şimdiye kadar düşünmediğiniz konular üzerinde yoğunlaşabilirsiniz.
OĞLAK: İŞİNİZLE ilgili açılımlara ihtiyacınız var.
Düşündüğünüz şeyleri yaşama geçirme konusunda karasızsınız. Hırslarınızı canlı tutamıyor ve değişen şartlara uyum sağlıyorsunuz.
Yaratıcılığınız ön planda.
KOVA: SIRA dışı arkadaşlarınızın size yapacağı tekliflere hazır olmalısınız. İş imkanlarınızı daha da rahatlatacak cazip öneriler alabilirsiniz. Enerjinizi çevrenizdeki kişilerle besleyebilirsiniz.
BALIK: GÜCÜNÜZÜN üzerinde verim sergileyeceğiniz bir gün. Ay, sizin kombinasyon burcunuzda ilerlerken, birçok aktivite içinde olacaksınız. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz iş imkanı sizi bekliyor.