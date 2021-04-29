KOÇ: YAŞANTINIZDA farklı değerlerin önemi oldukça büyük, fakat küçük değerlere takılmanız yüzünden zaman kaybedebiliyorsunuz.

Bugün içsel sıkıntılarınız yüzünden yavaşlayan durumlar söz konusu.

BOĞA: İLİŞKİLERİNİZDEKİ dengeyi bulabilmeniz zorlaşıyor. Düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme konusunda savaş verebilirsiniz. Bildiğiniz konuda taviz vermediğiniz için, sorunlar büyüyecektir.

İKİZLER: BUGÜN özellikle bazı takıntılarınızın sizi olumsuz etkilemesi, iş başarınızda da sizi zorluyor. Her işin belli bir sistemi var.

Aceleci tavırlarınız yüzünden istenmeyen gecikmeler yaşıyorsunuz.

YENGEÇ: BUGÜN günlük yaşantınıza sığdırmak zorunda kalacağınız işler var. Sosyal hayatınızla ilgi bir takım aktiviteleri birlikte çalıştığınız kişilerle gerçekleştirmelisiniz.

Bulunduğunuz ortamın size uymayabilir.

ASLAN: YAKIN dostlarınızın size destek vereceği, yeni konular gündemde. Ani değişimlerin size kazandıracağı bir şey yok.

Temkinli yapınızı ispat edeceksiniz. Eski sorunları konuşma fırsatı doğuyor.

BAŞAK: SİSTEMİ sevdiğiniz halde, bazen kurallarınızdan taviz vermek zorunda kalıyorsunuz.

Bugün dostlarınızla birlikte ortak bir çalışma sergileyecek ve çevrenizde sizi etkileyecek kişileri sınayacaksınız.

TERAZİ: MADDİ olanaklarınızı çevrenizle paylaşmak zorunda kalabileceğiniz bir gün.

Siz, dostluğu seven biri olarak, duygusal kırgınlıklarınızı unutarak, sevdiklerinizin her şeyine koşan bir yapınız var.

AKREP: DÜŞÜNCELERİNİZİ gerçekleştirme konusunda aceleci davranmaktan korkmuyorsunuz.

Bugün hiçbir engel sizi yıldırmayacak.

Sadece özel duygularınızın sizi yönlendireceği bir gün yaşayacaksınız.

YAY: KARİYERİNİZİ, güçlendirmeyi amaçlıyor, seçenekler arasında bocalıyorsunuz.

Tarzınızı bilerek ve isteyerek korumayı iyi biliyorsunuz. Duygularınızda artan arayışlar, sizi tatminsiz yapabilir.

OĞLAK: ROMANTİK yönlerinizi ortaya koymanız sayesinde, partnerinizle ilişkiniz canlanacak.

Bugün, hareketli ve neşeli saatler sizi bekliyor. Duygusal sezgilerinizde artış var. Bazılarınız yol planları yapacak.

KOVA: BUGÜN, maddi bir güven arayışı içinde olabilirsiniz. Değişimlerden fazla etkilenmeyerek daha kararlı davranmalısınız.

Bazı gecikmeler size olumsuz yansıyabilir.

İşinizde başarılı çalışmalar içindesiniz.

BALIK: BEKLEDİĞİNİZ konuların sizi olumsuz etkilemesine izin vermediğiniz müddetçe, her şeyi bir çırpıda halledeceksiniz.

Kısa sürede olayların sizin lehinize dönüşeceği kesin. Dostlarınızı aramalısınız.