BUGÜN inandırma kabiliyetiniz artıyor. Karşıt fikirde olan kişilere sabır ve güç göstermeniz çok önemli. Olaylara çok çabuk hakim olabiliyor olmanız çevrenizde fark yaratıyor ve farkındasınız.

İMKÂNSIZ gibi görünen düşüncelerin çok da önemli olmadığını görmek, sizi farklı bir sorgulamaya itecek. Aile bağlarının ve bireylerin önemli olduğunu hissedeceksiniz. Kendinizi daha rahat ifade edebileceksiniz.

YAŞAM enerjinizin yüksek olması motivasyonunuzu artırıyor. Babanız ve ya aile büyüklerinizin tavsiyelerine karşı çıkarken, kendi düşüncelerinizi uygulama konusunda ısrarcı olacaksınız.

KİNCİLİK yönleriniz ortaya çıkabilir. Geçmişte yapılan yanlış bir davranış öfkenizi tetikleyebilir. İntikam duyguları içinde karşınızdaki kişiye politik bir şekilde dersini vermek isteyebilirsiniz.

MAL varlığınız arttıracak köklü ve radikal isteklerinizi yerine getirecektir. İsteklerinizi başarma konusunda kararlısınız. Partnerinize daha çok zaman ayırmalı, beklentilerine karşı ilgili olmalısınız.

SİZİ meşgul edecek ve masraf yapmanıza neden olacak o kadar çok şey buluyorsunuz ki, sizi takip etmek bu dönemde zorlaşacaktır. Bugün özellikle farklı düşünüyorsunuz fakat duruma hakim oluyorsunuz.

ŞİMDİYE kadar kişiliğinizi ön plana çıkaracak işler denemediğiniz için; artık cesur kararlar vermenin zamanı geldiğini hissedeceksiniz. Bugün yapmanız gereken işlerinizi bir an önce toparlamalısınız

KENDİNİZE güveniyor ve başlattığınız işler konusunda kararlı adımlar atıyorsunuz. Çevrenizdeki kişilerin sizin fikirlerinden yararlanmaları söz konusu. Verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz.

POPÜLER ilişkileri tercih ediyorsunuz. Dostluklarınızın pekişeceği fakat ayni zamanda arkadaşlıkların aşka dönüşeceği bir dönem. İletişim kurabileceğiniz gerçek bir sevgiliye ihtiyaç duyacaksınız.

ANLAŞTIĞINIZ kişilerin, daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali olması sizi endişelendirmesin. En azından bazı şeyleri denemelisiniz. Duygusal taleplerinizin yüksek olduğu günlerdesiniz.

YARATICILIK mekanizmanızı ve çekim gücünüzü en iyi şekilde yakın ilişkilerinizde rahatça görebilirsiniz. İş konusunda hedeflerinizi hırs ve coşkuyla takip edeceksiniz. Eski fırsatları yeniden ayağınıza getiriyor.

İŞ hayatınızla ortaklıklar paralel ilerliyor. İşinizde doğru insanlarla birlikte olacaksınız. Sosyal çevre maddi kazançlarınızı arttırma konusunda size yardımcı olacak. Bazı sürprizlere hazırlıklı olun.