KOÇ: BUGÜN inandırma kabiliyetiniz artıyor.

Karşıt fikirde olan kişilere sabır ve güç göstermeniz çok önemli. Sizi aşan durumlarda bile olaylara çok çabuk hakim olabilmeniz çevrenizde fark yaratıyor.

BOĞA: İMKÂNSIZ gibi görünen düşüncelerin çok da önemli olmadığını görmek, sizi sorgulamalara itecektir. Aile bağlarının ve bireylerin önemli olduğunu hissedeceksiniz.

Kendinizi rahat ifade edebileceksiniz.

İKİZLER: YAŞAM enerjinizin yüksek olması motivasyonunuzu artırıyor. Aile büyüklerinizin tavsiyelerine karşı çıkarken, kendi düşüncelerinizde ısrarcı olacaksınız.

Enerjik ve yaşam zevkiyle dolusunuz.

YENGEÇ: KİNCİ yönünüz ortaya çıkabilir. Geçmişte yapılan yanlış bir davranış öfkenizi tetikleyebilir. İntikam duyguları içinde karşınızdaki kişiye politik ve iğneleyici bir şekilde dersiniz vermek isteyebilirsiniz.

ASLAN: MAL varlığınızı artıracak istekleriniz gerçekleşecek.

İsteklerinizi başarma konusunda oldukça kararlısınız. Partnerinize daha çok zaman ayırmalı, onun sizden beklentilerine karşı ilgili olmalısınız.

BAŞAK: SİZİ meşgul edecek ve masraf yapmanıza neden olacak o kadar çok şey buluyorsunuz ki, sizi takip etmek bu dönemde zorlaşacaktır. Bugün özellikle farklı düşünüyor, farklı hareket ediyorsunuz.

TERAZİ: ŞİMDİYE kadar kişiliğinizi ön plana çıkaracak işler denemediğiniz için; artık cesur kararlar vermenin zamanı geldiğini sezgisel bir biçimde hissedeceksiniz.

İşlerinizi bir an önce toparlamalısınız.

AKREP: KENDİNİZE güveniyor ve başlattığınız işlerde kararlı adımlar atıyorsunuz. Paylaşımcı yapınız sayesinde çevrenizdekilerin fikirlerinizden yararlanmaları söz konusu.

Verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz.

YAY: POPÜLER ilişkileri tercih ediyorsunuz.

Dostluklarınızın pekişeceği fakat aynı zamanda arkadaşlıkların aşka dönüşeceği bir dönem. İletişim kurabileceğiniz gerçek bir sevgiliye ihtiyaç duyacaksınız.

OĞLAK: KAFACA anlaştığınız kişilerin, daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali sizi endişelendirmesin. En azından bazı şeyleri denemelisiniz. Duygusal anlamda talepleriniz bu sıralar yüksek.

KOVA: YARATICILIĞINIZI ve manyetik çekim gücünüzü en iyi şekilde yakın ilişkilerinizde rahatça görebilirsiniz. İş konusunda hedeflerinizi hırs ve coşkuyla takip edeceksiniz.

Eski fırsatlar yeniden çıkıyor.

BALIK: İŞ hayatınızla ortaklıklar paralel ilerliyor.

İşinizde yükselmek istiyorsanız, doğru insanlarla birlikte olmalısınız. Çevreniz kazançlarınızı artırma konusunda size yardımcı olacak. Sürprizlere hazır olun.