KOÇ: PROBLEMLERİNİZİ gözünüzde fazla büyütüp kendinizi üzüyorsunuz. Her şeyi zamana bırakmalısınız. Geçmişteki olaylarda haksız olduğunuzu daha iyi anlayabiliyor, olaylara daha farklı bakıyorsunuz.

BOĞA: BUGÜN iş birliği içinde olduğunuz kişilere dikkat etmelisiniz. Sizinle aynı fikirde olmayabilirler. Çekişmeli ilişkiler size göre değil. Birbirinize karşı anlayışlı olmalısınız. Sonuç lehinize gelişecek.

İKİZLER: PARTNERİNİZİN de, sizin yardımınıza ihtiyacı olacak. Gerekli desteği ona sağladığınızda, yaşam her anlamda sizi mutlu edecektir. Köklerinizi sorgulama konusunda ilginç bir tavır sergiliyorsunuz.

YENGEÇ: KENDİNİZ kadar çevrenizi düşünmeniz tabii ki çok güzel. Fakat zaman zaman aşırıya kaçabilir, sevdiklerinizin de harcamalarını denetlemek isteyebilirsiniz. Artık geçmişin hesabını yapmak istemiyorsunuz.

ASLAN: AYNI fikirleri paylaştığınız kişilerle, ortak projeler sergilemeyi amaçlıyorsunuz.

Yaşamınızın en hareketli ve hızlı günlerini yaşayacağınızı bilmelisiniz. Girdiğiniz topluluklarda ön planda olacaksınız.

BAŞAK: DAĞINIK çalışan insanlardan nefret ediyorsunuz. Disiplinli yapınızla her şeye hakimsiniz. Bu akşam kendinizi mutlu hissettirecek olaylarla karşılaşmanız mümkün. Olaylara esnek bakmalısınız.

TERAZİ: İLİŞKİLERİNİZDE fevri hareket etmeyin. Karşıt Jüpiter'in ters hareketi ise her zaman olumsuz etkiler vermemekte.

Bulunduğunuz koşulları çevrenizdekilerin tepkisiyle harmanlayacaksınız.

AKREP: ÇOK cesur ve enerjinizin yüksek olduğu bir gün yaşayacaksınız. Kimsenin cesaret edemeyeceği işlere kalkışacaksınız.

Dostlarınız için kendinizi öne atabilir, enerjinizle çevrenize örnek olabilirsiniz.

YAY: SOSYAL ilişkiler, dostluklar ve iş anlaşmaları ön planda olacak. Kendinize güveniyorsunuz ve karşı cins üzerinde etkilisiniz. Özgüveninizin size sağladığı avantajları özgürce kullanabileceksiniz.

OĞLAK: GELENEKSEL yapınızı kararlı bir şekilde muhafaza ederek, yaptığınız iş ile ilgili gereken tüm enerjiyi ve azmi ortaya koyacaksınız. Çift fikirli yapınızdan dolayı içsel bocalama yaşayacaksınız.

KOVA: SEVDİKLERİNİZİ evinizde ağırlamak istemeniz, onları da mutlu edecek. Çünkü uzun süredir bekledikleri, dostluklarını ispat etme şansını yakalayacaklar. Toplantılarda yiyeceklerinizi fazla abartmayın.

BALIK: İŞ yaşantınızda kazandığınız başarılar sizi tatmin etmiyor. Daha fazla zafere ihtiyacınız var. Nedensiz öfkelerinizin sebebi içsel sıkıntınız. Kendinizi ifade edemediğiniz zaman kaprisli oluyorsunuz.