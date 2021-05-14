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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 14.05.2021, 00:00

KOÇ: ONAYLANMAYAN bir konu üzerinde fazla ısrar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmadan, geçmişle ilgili konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz.
Aşk ilişkilerinizi gözden geçirmelisiniz.

BOĞA: ŞİMDİYE kadar fark etmediğiniz detaylar önem kazanacak, kendinizi sorgulayacaksınız.
Aşk konusunda hata yapmamak için ısrarlı tutumunuzu sürdürmelisiniz.
Konuşurken sözlerinize dikkat etmelisiniz.

İKZİLER: SİZİN için duygusal tatmin çok önemli.
Çevrenizle bütünleşmek sizi farklı kılıyor.
Yalnızlığı sevmemeniz sizi kalabalık ortamlara süreklerken, karşılaşacağınız kişilerden olumlu etkiler almanıza neden oluyor.

YENGEÇ: AŞK konusunda kariyer ve üstün nitelikler göz dolduracaktır. Bugün konuşulan şeyleri gözünüzde büyüterek, gereksiz tartışmalara meydan verebilirsiniz. İnandığınız konulardan taviz vermek istemiyorsunuz.

ASLAN: BUGÜN kendinizi yeniden yapılandırmak için, ruhsal yönü ağır basan düşünceler içine girebilirsiniz. Yaşama yeni bir tablo ile çıkmak isteyecek ve deneyimlerinizi genişleteceksiniz.

BAŞAK: YOLLARDAN beklediğiniz duygusal haberlerin gecikmesi, canınızın sıkılmasına neden olacaktır. İsteklerinizde ileriye yönelik bir artış gözlenecektir.
Aşkta sakin dönem bitiyor.

TERAZİ: AŞK size eğlence gibi geliyor. İş arkadaşlarınızdan biriyle duygusal ilişkilere girebilirsiniz. Doğru kararlar almak sizin elinizde. İnatçı yapınız olumsuzluk getirebilir.

AKREP: HUZURSUZLUĞUNUZU yenmelisiniz.
Yalnız kendi isteklerinizi düşünmek zorunda kalabilirsiniz. Önce iş çabalarınız göz dolduracak ve daha sonra paranız artacaktır.
Maddi detaylar üzerinde durmalısınız.

YAY: DOSTLARINIZI şaşırtmak istemiyorsanız, hareketlerinize disiplin getirmelisiniz.
Gücünüzün farkındasınız ve başlangıç için cesarete sahipsiniz. Maddi konularla ilgili önemli fırsatlar gündemde.

OĞLAK: GİRİŞİMCİLİK konusunda başarılı olacaksınız. Kalitenizi artıracak projeler peşindesiniz. Sizi sıkan şartlar konusunda daha fazla düşünmemelisiniz. İlişkilerinizin uyumunu korumalısınız.

KOVA: ROMANTİZM sizi saran duyguların başında olacaktır. Gizli arzularınızın belirginleşmesi ve partnerinizin istekleri karşısında yoğun duygular yaşamanız, aklınızın karışmasına neden olabilir.

BALIK: BUGÜN güven ihtiyacı içinde olmanız yüzünden, elinizdeki imkanları kullanmak yorulmanıza neden oluyor. Sosyal yaşantınız gelişmeye devam ederken, mevcut durumu korumalısınız.

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