KOÇ: ONAYLANMAYAN bir konu üzerinde fazla ısrar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmadan, geçmişle ilgili konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz.

Aşk ilişkilerinizi gözden geçirmelisiniz.



BOĞA: ŞİMDİYE kadar fark etmediğiniz detaylar önem kazanacak, kendinizi sorgulayacaksınız.

Aşk konusunda hata yapmamak için ısrarlı tutumunuzu sürdürmelisiniz.

Konuşurken sözlerinize dikkat etmelisiniz.



İKZİLER: SİZİN için duygusal tatmin çok önemli.

Çevrenizle bütünleşmek sizi farklı kılıyor.

Yalnızlığı sevmemeniz sizi kalabalık ortamlara süreklerken, karşılaşacağınız kişilerden olumlu etkiler almanıza neden oluyor.



YENGEÇ: AŞK konusunda kariyer ve üstün nitelikler göz dolduracaktır. Bugün konuşulan şeyleri gözünüzde büyüterek, gereksiz tartışmalara meydan verebilirsiniz. İnandığınız konulardan taviz vermek istemiyorsunuz.



ASLAN: BUGÜN kendinizi yeniden yapılandırmak için, ruhsal yönü ağır basan düşünceler içine girebilirsiniz. Yaşama yeni bir tablo ile çıkmak isteyecek ve deneyimlerinizi genişleteceksiniz.



BAŞAK: YOLLARDAN beklediğiniz duygusal haberlerin gecikmesi, canınızın sıkılmasına neden olacaktır. İsteklerinizde ileriye yönelik bir artış gözlenecektir.

Aşkta sakin dönem bitiyor.



TERAZİ: AŞK size eğlence gibi geliyor. İş arkadaşlarınızdan biriyle duygusal ilişkilere girebilirsiniz. Doğru kararlar almak sizin elinizde. İnatçı yapınız olumsuzluk getirebilir.



AKREP: HUZURSUZLUĞUNUZU yenmelisiniz.

Yalnız kendi isteklerinizi düşünmek zorunda kalabilirsiniz. Önce iş çabalarınız göz dolduracak ve daha sonra paranız artacaktır.

Maddi detaylar üzerinde durmalısınız.



YAY: DOSTLARINIZI şaşırtmak istemiyorsanız, hareketlerinize disiplin getirmelisiniz.

Gücünüzün farkındasınız ve başlangıç için cesarete sahipsiniz. Maddi konularla ilgili önemli fırsatlar gündemde.



OĞLAK: GİRİŞİMCİLİK konusunda başarılı olacaksınız. Kalitenizi artıracak projeler peşindesiniz. Sizi sıkan şartlar konusunda daha fazla düşünmemelisiniz. İlişkilerinizin uyumunu korumalısınız.



KOVA: ROMANTİZM sizi saran duyguların başında olacaktır. Gizli arzularınızın belirginleşmesi ve partnerinizin istekleri karşısında yoğun duygular yaşamanız, aklınızın karışmasına neden olabilir.



BALIK: BUGÜN güven ihtiyacı içinde olmanız yüzünden, elinizdeki imkanları kullanmak yorulmanıza neden oluyor. Sosyal yaşantınız gelişmeye devam ederken, mevcut durumu korumalısınız.