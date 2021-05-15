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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 15.05.2021, 00:00

KOÇ: TANIŞACAĞINIZ kişilerin çevreleri sizin için önemli. Sosyal statünüzü geliştirecek arkadaşlarla bir arada olurken, sezgisel yeteneklerinizi onlarla birleştireceksiniz.
Kendi değerlerinizin farkındasınız.

BOĞA: ENTELEKTÜEL ve sosyal yapıda olan kişilerden etkileneceksiniz. Felsefi konuşmalar sizin için önemli. Aşka bağlı yolculuklar olabilir. Eğlenceli ortamlarda beğeneceğiniz kişilerle birliktelik şansınız var.

İKİZLER: SANATSAL ortamlarda ve iş hayatınızda aniden aşk kıvılcımları söz konusu. Ev ve ailenizi sevmenize rağmen çalışma yaşamınız çok daha ön planda olacaktır. Bu dönem seçimlerinizi doğru yapmalısınız.

YENGEÇ: BU dönem bazı aşklar yarım kalacaktır.
Sevdiğiniz kişiye yüklediğiniz duygusal gereksinme onu çok fazla etkileyecek.
Risk alma konusunda çekimser davranabilirsiniz.
Sert çıkışlardan uzak kalın.

ASLAN: KARŞI cinse kayıtsız kalamayacağınız bir dönem. İş konusunda iletişime önem vermek zorunda kalacaksınız. Küçük yazışmalar ve seminerler sayesinde kendinizi göstereceksiniz. Enerjinizin yüksek.

BAŞAK: BAZILARINIZ yakın bağ içinde olacakları kişilerle ortak çalışma düzeni içine girecekler ve karlı çıkacaklardır. Gücünüzü çevresel faktörlerden alacak işler içinde olacaksınız.
Önemli kararlar arifesindesiniz.

TERAZİ: KİŞİLERİN gösterdikleri tavırlar ve değer kavramları sizin için önemli. Bu nedenle iş çevrenizde kararsız davranan arkadaşlarınızı eleştiriyorsunuz.
Aleyhinizdeki söylentilere hazırlıklı olun.

AKREP: HİSSEDEREK gerçekleştirmek istediğiniz düşüncelerinize karşı oluşabilecek hiçbir karşıt düşünce sizi negatif etkilemeyecek.
Entelektüel yönünüzle ilgi topluyorsunuz.
Olaylara karşı dikkatli olun.

YAY: AŞIRI alıngan ve ben merkezci bir gün yaşıyorsunuz. Her dediğiniz olsun istiyorsunuz ama olaylar farklı gelişebilir. Öfkeli davranışlardan uzak kalmalısınız. Partnerinizle mesafeyi korumaya çalışın.

OĞLAK: ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜ, maddi güven ortamlarından alacağınız destekle sağlamlaştıracaksınız.
Aynı fikirlere sahip olduğunuz ve size finans desteği sağlayacak kişilerle beraberlik içinde olacaksınız.

KOVA: DUYGUSAL ilişkilerinizde fazla seçici olacaksınız. Bugün tenkit edilmekten nefret ettiğiniz bir gerçek. Üstelik ailenizden gelecek olan bu eleştiriler canınızın daha çok sıkılmasına neden olacaktır.

BALIK: ÖNEMLİ bir iş anlaşması yapmak için güzel bir fırsat doğuyor. Bugün kendinizi denetleme gereği duyacaksınız. Bulunduğunuz konumu farklı ve önemli platformlara taşımayı amaçlıyorsunuz.

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