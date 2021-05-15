KOÇ: TANIŞACAĞINIZ kişilerin çevreleri sizin için önemli. Sosyal statünüzü geliştirecek arkadaşlarla bir arada olurken, sezgisel yeteneklerinizi onlarla birleştireceksiniz.

Kendi değerlerinizin farkındasınız.



BOĞA: ENTELEKTÜEL ve sosyal yapıda olan kişilerden etkileneceksiniz. Felsefi konuşmalar sizin için önemli. Aşka bağlı yolculuklar olabilir. Eğlenceli ortamlarda beğeneceğiniz kişilerle birliktelik şansınız var.



İKİZLER: SANATSAL ortamlarda ve iş hayatınızda aniden aşk kıvılcımları söz konusu. Ev ve ailenizi sevmenize rağmen çalışma yaşamınız çok daha ön planda olacaktır. Bu dönem seçimlerinizi doğru yapmalısınız.



YENGEÇ: BU dönem bazı aşklar yarım kalacaktır.

Sevdiğiniz kişiye yüklediğiniz duygusal gereksinme onu çok fazla etkileyecek.

Risk alma konusunda çekimser davranabilirsiniz.

Sert çıkışlardan uzak kalın.



ASLAN: KARŞI cinse kayıtsız kalamayacağınız bir dönem. İş konusunda iletişime önem vermek zorunda kalacaksınız. Küçük yazışmalar ve seminerler sayesinde kendinizi göstereceksiniz. Enerjinizin yüksek.



BAŞAK: BAZILARINIZ yakın bağ içinde olacakları kişilerle ortak çalışma düzeni içine girecekler ve karlı çıkacaklardır. Gücünüzü çevresel faktörlerden alacak işler içinde olacaksınız.

Önemli kararlar arifesindesiniz.



TERAZİ: KİŞİLERİN gösterdikleri tavırlar ve değer kavramları sizin için önemli. Bu nedenle iş çevrenizde kararsız davranan arkadaşlarınızı eleştiriyorsunuz.

Aleyhinizdeki söylentilere hazırlıklı olun.



AKREP: HİSSEDEREK gerçekleştirmek istediğiniz düşüncelerinize karşı oluşabilecek hiçbir karşıt düşünce sizi negatif etkilemeyecek.

Entelektüel yönünüzle ilgi topluyorsunuz.

Olaylara karşı dikkatli olun.



YAY: AŞIRI alıngan ve ben merkezci bir gün yaşıyorsunuz. Her dediğiniz olsun istiyorsunuz ama olaylar farklı gelişebilir. Öfkeli davranışlardan uzak kalmalısınız. Partnerinizle mesafeyi korumaya çalışın.



OĞLAK: ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜ, maddi güven ortamlarından alacağınız destekle sağlamlaştıracaksınız.

Aynı fikirlere sahip olduğunuz ve size finans desteği sağlayacak kişilerle beraberlik içinde olacaksınız.



KOVA: DUYGUSAL ilişkilerinizde fazla seçici olacaksınız. Bugün tenkit edilmekten nefret ettiğiniz bir gerçek. Üstelik ailenizden gelecek olan bu eleştiriler canınızın daha çok sıkılmasına neden olacaktır.



BALIK: ÖNEMLİ bir iş anlaşması yapmak için güzel bir fırsat doğuyor. Bugün kendinizi denetleme gereği duyacaksınız. Bulunduğunuz konumu farklı ve önemli platformlara taşımayı amaçlıyorsunuz.