KOÇ: Aktif yönlerinizin takdir edilmesiyle toplumsal hayatınız canlanıyor. Birçok aktivite gerektiren olaylarla ön plan çıkmayı başarıyorsunuz. Arkadaşlarınızla önemli konuşmalar yapacaksınız.
BOĞA: Yardımınız gereken bazı olaylar söz konusu olabilir. İyi bir planlamaya ihtiyacınız var. Sezgilerinizi doğru kullanacağınız bir hafta. Bütçenizi yeniden gözden geçirmenin tam zamanı.
İKİZLER: Kazançlarınızı arttıracak i bir performans hazırlığı içindesiniz. Özlediğiniz çalışma alanlarına kavuşmak için, yeterli nedenleriniz var. Dostlarınızla konuşmanız enerjinizi yükseltecek.
YENGEÇ: Çevrenizden olumlu etkiler aldığınız zaman, sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor.
Paylaşım duygunuzun önemli olduğu bir gün. Kendinizi, fikirlerinizle ispat etmek istiyorsunuz.
ASLAN: Kişisel olayları bir kenara bırakarak yaşantınızla ilgili özel kararlar almalısınız.
Aşk hayatınızın size yaşattığı sorunları, gurur meselesi yapabilirsiniz. İnatçılığınız çevrenizi kızdırabilir.
BAŞAK: Taviz vermek istemediğiniz konular sizin için daha sonra önemli olacak. Bugünlerde bazı detaylar sizi meşgul edecektir.
Egonuzu ifade edemediğiniz zaman, kaprisli oluyorsunuz, dikkat...
TERAZİ: Bugün sabırsız fakat kendinize güvenen tavırlarınızla, başarıyı kucaklayacaksınız.
Çevrenizde sizi seven arkadaşların olumlu destekleriyle, problemlerin üstesinden geleceksiniz.
AKREP: Sosyal aktiviteniz canlanıayor. Bazı olayları takibe alarak, sessiz bir yorum geliştirmek isteyebilirsiniz. Radikal düşünceler içindesiniz. Biraz huzursuz bir gün yaşıyorsunuz.
YAY: Kendinizi kolay ifade etmenin yolunu bulun. Zaman kavramının önemini çevrenize hatırlatmalısınız. Partnerinizle işbirliğiniz kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanızı sağlayacak.
OĞLAK: Yaşamınızı kendi isteklerinizle yönlendirebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Her olayın arkasındaki farklı nedeni araştırırken, sevdiğiniz kişiyle çatışabilirsiniz.
KOVA: Gücünüzü artırmada yeni bir döneme giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartları benimsemede tereddütleriniz var ve içsel savaşlarınızı sizi rahatsız edecek boyutlara getirmemelisiniz.
BALIK: Kaygıları bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız.
Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için, çevrenizden gelecek iş tekliflerine hazırlıklı olmalısınız.