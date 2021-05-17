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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 17.05.2021, 00:00

KOÇ: Aktif yönlerinizin takdir edilmesiyle toplumsal hayatınız canlanıyor. Birçok aktivite gerektiren olaylarla ön plan çıkmayı başarıyorsunuz. Arkadaşlarınızla önemli konuşmalar yapacaksınız.

BOĞA: Yardımınız gereken bazı olaylar söz konusu olabilir. İyi bir planlamaya ihtiyacınız var. Sezgilerinizi doğru kullanacağınız bir hafta. Bütçenizi yeniden gözden geçirmenin tam zamanı.

İKİZLER: Kazançlarınızı arttıracak i bir performans hazırlığı içindesiniz. Özlediğiniz çalışma alanlarına kavuşmak için, yeterli nedenleriniz var. Dostlarınızla konuşmanız enerjinizi yükseltecek.

YENGEÇ: Çevrenizden olumlu etkiler aldığınız zaman, sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor.
Paylaşım duygunuzun önemli olduğu bir gün. Kendinizi, fikirlerinizle ispat etmek istiyorsunuz.

ASLAN: Kişisel olayları bir kenara bırakarak yaşantınızla ilgili özel kararlar almalısınız.
Aşk hayatınızın size yaşattığı sorunları, gurur meselesi yapabilirsiniz. İnatçılığınız çevrenizi kızdırabilir.

BAŞAK: Taviz vermek istemediğiniz konular sizin için daha sonra önemli olacak. Bugünlerde bazı detaylar sizi meşgul edecektir.
Egonuzu ifade edemediğiniz zaman, kaprisli oluyorsunuz, dikkat...

TERAZİ: Bugün sabırsız fakat kendinize güvenen tavırlarınızla, başarıyı kucaklayacaksınız.
Çevrenizde sizi seven arkadaşların olumlu destekleriyle, problemlerin üstesinden geleceksiniz.

AKREP: Sosyal aktiviteniz canlanıayor. Bazı olayları takibe alarak, sessiz bir yorum geliştirmek isteyebilirsiniz. Radikal düşünceler içindesiniz. Biraz huzursuz bir gün yaşıyorsunuz.

YAY: Kendinizi kolay ifade etmenin yolunu bulun. Zaman kavramının önemini çevrenize hatırlatmalısınız. Partnerinizle işbirliğiniz kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanızı sağlayacak.

OĞLAK: Yaşamınızı kendi isteklerinizle yönlendirebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Her olayın arkasındaki farklı nedeni araştırırken, sevdiğiniz kişiyle çatışabilirsiniz.

KOVA: Gücünüzü artırmada yeni bir döneme giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartları benimsemede tereddütleriniz var ve içsel savaşlarınızı sizi rahatsız edecek boyutlara getirmemelisiniz.

BALIK: Kaygıları bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız.
Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için, çevrenizden gelecek iş tekliflerine hazırlıklı olmalısınız.

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