KOÇ: Aktif yönlerinizin takdir edilmesiyle toplumsal hayatınız canlanıyor. Birçok aktivite gerektiren olaylarla ön plan çıkmayı başarıyorsunuz. Arkadaşlarınızla önemli konuşmalar yapacaksınız.



BOĞA: Yardımınız gereken bazı olaylar söz konusu olabilir. İyi bir planlamaya ihtiyacınız var. Sezgilerinizi doğru kullanacağınız bir hafta. Bütçenizi yeniden gözden geçirmenin tam zamanı.



İKİZLER: Kazançlarınızı arttıracak i bir performans hazırlığı içindesiniz. Özlediğiniz çalışma alanlarına kavuşmak için, yeterli nedenleriniz var. Dostlarınızla konuşmanız enerjinizi yükseltecek.



YENGEÇ: Çevrenizden olumlu etkiler aldığınız zaman, sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor.

Paylaşım duygunuzun önemli olduğu bir gün. Kendinizi, fikirlerinizle ispat etmek istiyorsunuz.



ASLAN: Kişisel olayları bir kenara bırakarak yaşantınızla ilgili özel kararlar almalısınız.

Aşk hayatınızın size yaşattığı sorunları, gurur meselesi yapabilirsiniz. İnatçılığınız çevrenizi kızdırabilir.



BAŞAK: Taviz vermek istemediğiniz konular sizin için daha sonra önemli olacak. Bugünlerde bazı detaylar sizi meşgul edecektir.

Egonuzu ifade edemediğiniz zaman, kaprisli oluyorsunuz, dikkat...



TERAZİ: Bugün sabırsız fakat kendinize güvenen tavırlarınızla, başarıyı kucaklayacaksınız.

Çevrenizde sizi seven arkadaşların olumlu destekleriyle, problemlerin üstesinden geleceksiniz.



AKREP: Sosyal aktiviteniz canlanıayor. Bazı olayları takibe alarak, sessiz bir yorum geliştirmek isteyebilirsiniz. Radikal düşünceler içindesiniz. Biraz huzursuz bir gün yaşıyorsunuz.



YAY: Kendinizi kolay ifade etmenin yolunu bulun. Zaman kavramının önemini çevrenize hatırlatmalısınız. Partnerinizle işbirliğiniz kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanızı sağlayacak.



OĞLAK: Yaşamınızı kendi isteklerinizle yönlendirebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Her olayın arkasındaki farklı nedeni araştırırken, sevdiğiniz kişiyle çatışabilirsiniz.



KOVA: Gücünüzü artırmada yeni bir döneme giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartları benimsemede tereddütleriniz var ve içsel savaşlarınızı sizi rahatsız edecek boyutlara getirmemelisiniz.



BALIK: Kaygıları bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız.

Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için, çevrenizden gelecek iş tekliflerine hazırlıklı olmalısınız.