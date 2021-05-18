KOÇ: Huzursuz bir gündesiniz. Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz. Düşünceleriniz herkesten çok farklı olduğu için, yanlış anlaşılma olasılığınız çok fazla.
BOĞA: Düşündüklerinizin gerçekleşmesi mümkün değil. Yapacağınız anlaşmalara özen gösterin. Mantık demeyi bilen ve ortaya sert çizgiler koyan bir yapıya sahipsiniz. Şansınıza güvenin.
İKİZLER: Duygusal yönleriniz ortaya çıktığı zaman, arkadaşlarınızı şaşırtıyorsunuz.
Değişikliklerin arifesindesiniz. Planlarınızı yaparken, partnerinizin fikirlerini almalısınız.
YENGEÇ: Kariyerinizle ilgili gelişmeler parasal konulara yansıyacak. İstediğiniz anlaşmaları yapacaksınız. Yöneticilerinizin desteğini göreceksiniz. Bugün romantik olacaksınız. Yolculuk var.
ASLAN: Ay burcunuzda. Duygusal saplantılarınız yüzünden kafanız karışabilir. Çevrenizdeki olaylara çok fazla kafanızı taktığınız için, günlük yaşantınızda gizemli algılanıyorsunuz.
BAŞAK: Enerjiniz oldukça yüksek ve çevrenizdeki kişileri olumlu etkiliyorsunuz. Bugün katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek, kaçamak yapma arzusu duyacaksınız.
TERAZİ: Sonu gelmeyecek maceralar yüzünden sorunlar yaşamak istemiyorsanız, ortamlarda oto kontrol sisteminizi tetikte tutmalısınız.
Bugün huzursuzluk duygusuna kapılabilirsiniz.
AKREP: Çevrenizi sıkı bir şekilde irdeleyeceksiniz.
Sistemli yapınızı belirgin bir şekilde vurgulayacak ve etrafınızda olayları yeniden düzenlemek isteyeceksiniz. Uyku düzeninizi sağlayın.
YAY: Artık eski alışkanlıklarınızı değiştirecek yeteneğe sahipsiniz. Girişimciliğiniz iyi ses getirecek. Yaratıcılığınızı özgürce kullandığınız zaman ortaya daha mükemmel işler çıkıyor.
OĞLAK: Yapacağınız iş görüşmeleri eksik yönlerinizi ortaya çıkaracak. Dar alanda sıkışmış bulunan imkanlarınızı artırmanın yollarını arıyorsunuz. Ayak bileğinize dikkat ediniz.
KOVA: Ay karşıt burcunuzda ilerliyor. Amaçlarınız doğrultusunda yaptığınız çalışmaların sizi yormadığı bir gerçek. Partnerinize olan tutkularınız sizi farklı bir yönlendirebilir.
BALIK: Bugün birlikte olduğunuz kişilerle yeteneklerinizi birleştirerek, sizin de öncülüğünüzü yaptığınız bazı aktiviteleri başlatacaksınız. Yakınlarınızın sorunlarıyla ilgileneceksiniz.