KOÇ: BUGÜN, organizasyon çalışmalarıyla yaşantınızı renklendirmek isteyeceksiniz. Sizin için önem taşıyan arkadaşlarınızla konuşma ihtiyacı içindesiniz. Maddi bolluğa kavuşmanız zaman alabilir.

BOĞA: İŞ yaşantınızda gösterdiğiniz çabaların, size kazandıracağı prestijleri unutmamalı ve geleceğe yatırım yapmalısınız. Kariyer evinizdeki Satürn güçlü işlerin altına imza atacağınızı gösteriyor. Korkmamalısınız.

İKİZLER: GÜCÜNÜZÜ ortaya koyacak işlerin peşindesiniz. Sınırlarınızı genişletmek istiyorsunuz. Kariyerinizle ilgili yeni gelişmeler söz konusu olacak. Bugün isteklerinizi kolayca ortaya koyacaksınız.

YENGEÇ: HAYALLERİNİZ için, işbirliğine ihtiyacınız olmasına rağmen, çevrenize karşı önleyemediğiniz bir güvensizlik sergiliyorsunuz. Maddesel değerlerinizi sorgulamak için, şartları gözden geçirmelisiniz.

ASLAN: YAKIN arkadaşlarınızla iş birliği içinde olacağınız bir gün. Düşüncelerinizden yola çıkan biri olarak, değişen koşullara ayak uydurmakta zorlanabilirsiniz. Kişisel bağlantılarınızı sıcak tutmalısınız.

BAŞAK: KENDİNİZİ denetleme huyunuzdan vazgeçmelisiniz. Sistemli yapınızın getirdiği sorumluluklar karşısında bunalabilirsiniz. Birçok aktivite içinde olacaksınız. Maddi kaynaklarınızın durumu canınızı sıkacaktır.

TERAZİ: BUGÜN hırslarınız yüzünden çevrenizi kırabilirsiniz. Her konuda bilginize güveniyorsunuz. Özgün fikirleriniz var. Kariyerinize katkısı olacak kişilerle tanışmanız ufkunuzun genişlemesine neden olacak.

AKREP: DUYGUSAL isteklerinizde aşırıya kaçtığınızda, huzursuz olmanıza gerek yok. Sınırlarınızı bilmenize rağmen tutkularınız yüzünden, heyecanınızı dengeleyemiyorsunuz. Başlangıçlar konusunda fazla ısrarcısınız.

YAY: YOLCULUKLARLA ilgili bazı projeler var. Sıkıntılarınızın nedeni, çevrenizdeki problemlere çözüm üretmekten yorulmanızdır. Bugün sadece kendi arzularınızın ön planda olacağı işler yapmak isteyeceksiniz.

OĞLAK: DÜŞÜNCELERİNİZDEN ödün vermeyen bir yapıya sahip olmanıza rağmen, bugün olaylara bakış açınızda gözle görülen bir gerginlik olacak. Çevrenize tepkilisiniz ve kimsenin fikrini almaya yanaşmıyorsunuz.

KOVA: DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ konuların kabul görmesi sizin için bir mutluluk kaynağı olacak. Hırslarınızla ilgili kendinize söz geçiremiyorsunuz. Aşırıya kaçmadan yaşamınızı yönlendirmek size çok şey kazandıracaktır.

BALIK: ÖZGÜRLÜĞÜNÜZ için, her türlü şartları kendinize hedef olarak belirleyebilir ve kişisel isteklerinizle toplumsal olayları kafanızda ustaca bağdaştırabilirsiniz. Bugün ailenizin sorunları gündeme gelebilir.