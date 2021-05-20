KOÇ: ORTAMLARDA etkili konuşmalarınızla dikkat çekmeyi başaracak ve çevrenizi etkileyeceksiniz. Özgürce davranışlarınız bazen tehlike yaratabiliyor. Yanlış anlaşılmaktan korkmuyor gibisiniz.

BOĞA: DUYGU derinliğinizi her zaman ortaya çıkarmaktan hoşlanmadığınız için, sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz.

Güçlü sezgileriniz sayesinde, yaşamın gizemliliğini araştırmak istiyorsunuz.

İKİZLER: İLGİNİZİ kişisel ilişkilerinize yönelteceksiniz.

Arkadaşlıklar ve sosyal yaşam önem kazanacak. Birlikte olduğunuz kişilerle yeteneklerinizi birleştirerek, öncülüğünü yaptığınız aktiviteleri başlatacaksınız.

YENGEÇ: MARS'IN burcunuzdaki konumu, gizli olaylara olan merakınızı artırıyor. Çevrenizde olup bitenlere karşı, kayıtsız kalamıyorsunuz.

Olayları kafanızda büyütmeden, sonuçları beklemenizde yarar var.

ASLAN: ETRAFINIZDAKİ kişileri yönlendirme konusunda önemli aşamalar kaydediyor ve bundan büyük keyif alıyorsunuz.

Ani değişimlere hazır olmalı, çevrenizin davranışlarına aldırmamalısınız.

BAŞAK: PARA kazanmayı seviyor, teklifleri değerlendirmek istiyorsunuz. Bugün, ruhsal anlamda sezgileriniz yüksek. Ay'ın bulunduğu konum, ruhunuzda fırtınalar yaratıyor. Dinginlik savaşları veriyorsunuz.

TERAZİ: SEZGİLERİNİZİN güçlü olmasıyla, çevrenizdeki birçok olayı kısa sürede çözümleyebiliyorsunuz. Zorlukları gözünüzde büyütmeden halletmeniz güzel fakat yanlış kişiler yüzünden zarar görebilirsiniz.

AKREP: ENERJİNİZİ yaşama geçirmek istiyorsunuz, fakat tereddütleriniz var. Yakın çevrenizle ilgili fikir tartışmalarına açık bir gününüzdesiniz. Düşüncelerinizi aktarırken kullandığınız yöntemler işe yarayacak.

YAY: DOSTLUK duygularınızın sizi yönlendireceği bir gün. Kişisel özelliklerinizi vurgulayan işlerden zevk aldığınız için daha özgün davranabilirsiniz. Olumlu davranışlarınızın size kandıracağı artılar önemli.

OĞLAK: AKLINIZA güveniyor ve telkinlerden etkilenmek istemiyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerle duygusal çekişmeler olabilir.

Akşam saatlerinde çevrenizle karşılıklı duygu alışverişinde bulunabilirsiniz.

KOVA: İÇSEL çatışmalarınızın size zarar vermesini istemiyorsanız, duygusallığınızı denetim altına almalısınız. Yeni başlangıçlar yapmak için uygun bir gün değil.

Çevrenizden destek görmek istiyorsunuz.

BALIK: İDEALLERİNİZİ gerçekleştirmek için, gerekli donelere sahipsiniz. Olabilecek aksiliklere üzlmeyin. Bugün sevdiklerinizin sorunları ile ilgilenmek zorundasınız. Çevrenize yardım etmekten hoşlanacaksınız.