KOÇ: SEVDİĞİNİZ işleri yapmak için kolları sıvayacak ve soyunacağınız işler için, sevdiklerinizle birlikte olmak isteyeceksiniz. Fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız.

BOĞA: DUYGUSAL anlamda çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Enerjinizi kişisel isteklerinizle birleştiriyor ve güçlü iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz. Planlarınızda uzun vadeli düşünmelisiniz.

İKİZLER: KENDİNİZE özgün davranışlarınızı sergilerken, hiç kimseyi etkilemeyi düşünmüyorsunuz. Olaylara iyi niyetli yaklaşımlarınızın farklı algılanması sizi üzebilir. Fikirsel birlikteliğin önemli olduğunu biliyorsunuz.

YENGEÇ: YANINIZDA çalışan kişilerin fikir değiştirmeleri yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz. Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün. Paylaşım duygunuzun önemli olduğunu biliyorsunuz

ASLAN: SİZ üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecektir. Yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde, enerjiniz daha da olumlu etkilenecektir.

BAŞAK: ÇEVRE ilişkilerini en iyi kullanan biri olarak, sizi anlamak her zaman mümkün olmuyor. Derin duyguların kişisi olarak bazen olayları fazla kafaya takıyor, her kelimenin altında farklı bir anlam aramayın.

TERAZİ: BUGÜN enerjinizin sınırlarını kendiniz çizmelisiniz. Duygularınızı paylaşırken dikkatli olmalı, çevrenizin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz. Dostlarınız ilişkilerinizi renkli tutmak için size yardım ediyor.

AKREP: BUGÜN karışık düşünceler içindesiniz ve daha sabit olmanız konusunda kararsızlıklar yaşıyorsunuz. Olaylara sakin bakarak huzurunuzu bozmak istemiyorsunuz. Ertelediğiniz işler konusunda sıkı çalışmalısınız.

YAY: BUGÜN maddesel konular önem kazanıyor. Çalışma içinde bulunacağınız arkadaşlarınızla olumlu kararlar alabileceksiniz. Sosyal ve toplumsal yaşantınızla ilgili planlarınızı sakin bir şekilde uygulayın.

OĞLAK: DUYGUSAL gerilimleriniz çok fazla. Kişisel ilişkilerinizde karşı tarafın istekleri baskın olduğu zaman, kendinizi kıskaçta hissediyorsunuz. Sezgilerinizi kullandığınız için, farklı yöntemlerle çalışıyorsunuz.

KOVA: AYKIRI düşüncelerinizle ön plana çıkmanız gerekmiyor. Konu ne olursa olsun, farklı konuşmayı adet haline getirdiniz. Aşkınızı sıra dışı yaşamak istiyorsunuz. Çevrenizdeki kişiler arkanızdan konuşuyorlar.

BALIK: OLAYLARI abartmadan önce, içsel sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. Sezgilerinizin sizi yanıltılabileceğinizi düşünerek, her zamanki, temkinli ve sistemli yapınızı bozmamalısınız.