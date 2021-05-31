KOÇ: MADDİ istekleriniz hiç bitmiyor. Satın almayı düşündüğünüz şeylere bir sınır koymalı ve bütçenizi dengeleme konusunda dikkatli davranmalısınız. Kardeşlerle ilgili ilginçlikler gündeme gelecek.



BOĞA: BUGÜN, özel konuların yer aldığı ve kafanızda şekillendirdiğiniz çalışmaları sergiliyor ve sadece kendinize güvenmek istiyorsunuz. Venüs finans evinizde ilerlerken, özel zevkler söz konusu olabilir.



İKİZLER: BUGÜN kişiselliğinizi ön plana çıkaracağınız ortamlarda bulunacak ve çevrenizde kendinizi daha iyi hissetmenize neden olacak konuşmalar yapacaksınız. Takıntılı yönleriniz sizi olumlu yönlendiriyor.



YENGEÇ: BUGÜN yakınlarınızın size ihtiyacı olacak ve onlara yardım etmeye çalışacaksınız. Kariyerinizle ilgili çalışmalarınıza hız kazandırmak isteseniz de, gerekli donanım için üstlerinizden fikir almanız gerekiyor.



ASLAN: BİLİNÇALTINIZ çok yoğun. Düşünce yumağı içindesiniz ve gizli planlarınızın mevcudiyeti, sizi başkalarına göre daha karizmatik ve ilginç yapıyor. Çevrenizdeki kişilerin sizi üzen isteklerinden uzaklaşmalısınız.



BAŞAK: KARŞIT Neptün'den olumlu etkiler alıyorsunuz. Uzun yollarda sizi bekleyen güçlü dostlarınızdan beklediğiniz haberleri alacaksınız. Siz, ideallerinize uygun kişilerle çalışmalısınız. Bugün başarılı olacaksınız.



TERAZİ: BULUNDUĞUNUZ şartları gözden geçirmeden karar almıyor olmanız, başarınızı daha da güçlendiriyor. Beklediğiniz haberlerde sürpriz gelişmelere neden olacak olaylarla karşılaşacaksınız.



AKREP: DUYGUSAL davranmak istemediğiniz halde, bugün her şey üstünüze gelecek. Çevrenizde size karşı baskıcı tavırlar takınan kişiler ortaya çıkacak ve bunlarla mücadele etmek zorunda kalacaksınız.



YAY: GÜÇLÜ ilişkileri seviyorsunuz. Sezgilerinizi kullanmanız sayesinde başarıyı hızlı yakalayacaksınız. Mesleki konularda, istediğiniz her türlü şartları karşı tarafa kabul ettireceksiniz.



OĞLAK: DİSİPLİNLİ hareket etmek istiyorsanız bazı kuralları kendiniz koymalı ve ne pahasına olursa olsun aşmamaya çalışmalısınız. Bugün rutin işlerinizde fazla detaycı davranacak ve değişim rüzgarları estireceksiniz.



KOVA: ALIŞKIN olmadığınız bir durum söz konusu. Bugün harcamalar konusunda planlı gitmeniz gerekiyor. Bazıları için olağan olan bu durum, size ters ve sıkıcı gelecektir. İnatçı yönlerinizi ortaya çıkacak.



BALIK: MESLEKİ konularda başarıyla yan yana gidiyorsunuz. Bugün isteklerinizi karşı tarafa yansıtırken, doğru kararlar peşindesiniz ve sonradan sizi zor durumda bırakacak işler yapmak istemiyorsunuz.