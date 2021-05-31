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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 31.05.2021, 00:00

KOÇ: MADDİ istekleriniz hiç bitmiyor. Satın almayı düşündüğünüz şeylere bir sınır koymalı ve bütçenizi dengeleme konusunda dikkatli davranmalısınız. Kardeşlerle ilgili ilginçlikler gündeme gelecek.

BOĞA: BUGÜN, özel konuların yer aldığı ve kafanızda şekillendirdiğiniz çalışmaları sergiliyor ve sadece kendinize güvenmek istiyorsunuz. Venüs finans evinizde ilerlerken, özel zevkler söz konusu olabilir.

İKİZLER: BUGÜN kişiselliğinizi ön plana çıkaracağınız ortamlarda bulunacak ve çevrenizde kendinizi daha iyi hissetmenize neden olacak konuşmalar yapacaksınız. Takıntılı yönleriniz sizi olumlu yönlendiriyor.

YENGEÇ: BUGÜN yakınlarınızın size ihtiyacı olacak ve onlara yardım etmeye çalışacaksınız. Kariyerinizle ilgili çalışmalarınıza hız kazandırmak isteseniz de, gerekli donanım için üstlerinizden fikir almanız gerekiyor.

ASLAN: BİLİNÇALTINIZ çok yoğun. Düşünce yumağı içindesiniz ve gizli planlarınızın mevcudiyeti, sizi başkalarına göre daha karizmatik ve ilginç yapıyor. Çevrenizdeki kişilerin sizi üzen isteklerinden uzaklaşmalısınız.

BAŞAK: KARŞIT Neptün'den olumlu etkiler alıyorsunuz. Uzun yollarda sizi bekleyen güçlü dostlarınızdan beklediğiniz haberleri alacaksınız. Siz, ideallerinize uygun kişilerle çalışmalısınız. Bugün başarılı olacaksınız.

TERAZİ: BULUNDUĞUNUZ şartları gözden geçirmeden karar almıyor olmanız, başarınızı daha da güçlendiriyor. Beklediğiniz haberlerde sürpriz gelişmelere neden olacak olaylarla karşılaşacaksınız.

AKREP: DUYGUSAL davranmak istemediğiniz halde, bugün her şey üstünüze gelecek. Çevrenizde size karşı baskıcı tavırlar takınan kişiler ortaya çıkacak ve bunlarla mücadele etmek zorunda kalacaksınız.

YAY: GÜÇLÜ ilişkileri seviyorsunuz. Sezgilerinizi kullanmanız sayesinde başarıyı hızlı yakalayacaksınız. Mesleki konularda, istediğiniz her türlü şartları karşı tarafa kabul ettireceksiniz.

OĞLAK: DİSİPLİNLİ hareket etmek istiyorsanız bazı kuralları kendiniz koymalı ve ne pahasına olursa olsun aşmamaya çalışmalısınız. Bugün rutin işlerinizde fazla detaycı davranacak ve değişim rüzgarları estireceksiniz.

KOVA: ALIŞKIN olmadığınız bir durum söz konusu. Bugün harcamalar konusunda planlı gitmeniz gerekiyor. Bazıları için olağan olan bu durum, size ters ve sıkıcı gelecektir. İnatçı yönlerinizi ortaya çıkacak.

BALIK: MESLEKİ konularda başarıyla yan yana gidiyorsunuz. Bugün isteklerinizi karşı tarafa yansıtırken, doğru kararlar peşindesiniz ve sonradan sizi zor durumda bırakacak işler yapmak istemiyorsunuz.

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