KOÇ: BUGÜN ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermemelisiniz. İstemeden yaşadığınız durumlarda gözden kaçırmamaya çalışacağınız tek nokta; sabır ve taviz duygularını dengede tutmak.

BOĞA: BUGÜN inatçı tavırlarınızla çevrenizi bazı konularda bezdirebilirsiniz. İnsanın her ortamda adapte olabilmesi için yapacağı tek şey; çevresine karşı iletişim düzeyi yüksek seviyelerde tutmasıdır.

İKİZLER: BUGÜN yakın dostlarınızdan alacağınız destek, sizin için önemli. İş birliği içinde olacağınız kişilerle bir araya gelecek ve karşıt görüşler içinde olacağınız bir toplantıyı başarıyla gerçekleştireceksiniz.

YENGEÇ: MADDİ konularda işbirliğine ihtiyacınız olabilir. İsteklerinizi karşı tarafa aktarırken zorluk çekmeyecek ve göz dolduracaksınız.

Amacınıza uygun hareket ettiğiniz zaman çalışmalarınız ses getirecek.

ASLAN: KENDİNİZE olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Fakat mantıklı yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli atıyorsunuz. Bugün enerjinizi doğru alanlarda kullanmalı ve tepki almamalısınız.

BAŞAK: İŞ birliği içinde olduğunuz kişilerin karşıt düşünce içinde olması sizi etkilemeyecek.

Yaratıcılığınızı destekleyen davranışlar içindesiniz. Karşınıza çıkacak fırsatlar geride kalan olumsuzlukları unutturacak.

TERAZİ: GEÇMİŞLE ilgili anılarınızı paylaşabileceğiniz insanların varlığı sizi mutlu ediyor.

Sizin bu halinizi partneriniz de paylaşıyor.

Bulunduğunuz ortamlarda dostlarınızın varlığıyla mutlusunuz.

AKREP: YAPMAYI hedeflediğiniz işle ilgili olarak, desteğini beklediğiniz kişiyi şımartabilirsiniz.

Sağduyulu olmak adına üstün çaba sarf ediyor, ilginizi esirgemiyorsunuz.

Bırakın, biraz da sizi çevreniz düşünsün.

YAY: CANLI bir gününüzdesiniz. Gereksiz yere verdiğiniz sözlerden dolayı canınız sıkılabilir. Fazla çalışıyor ve elinizdeki işleri bir an önce bitirmeye özen gösterirken, yardım alabilirsiniz.

OĞLAK: YAŞAMIN her adımında bir yerlere, bir konuya kendi çabanızın hakim olmasını istiyor, emek vermeden bir şeylere sahip olmak istemiyorsunuz. her olayın arkasında farklı nedenler aramak sizde alışkanlık halini aldı.

KOVA: HİÇ kimsenin sezemediği işle ilgili konuları hissedebiliyorsunuz. Bu da siz de sürekli bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor. Sevdiğinize karşı kesinlikle gizlilik içinde olmamalısınız.

BALIK: YAKIN arkadaşınızla kurduğunuz samimiyeti, iş yerinizdeki ortamlara cesurca yaymalısınız.

Bu sizi motive edecek. Alışkanlıklarınıza bağlı olmanız yüzünden, arkadaş ve dostlar konusunda seçici oluyorsunuz.