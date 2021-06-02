KOÇ: YOĞUN duygular içinde olsanız bile pratik yönünüzü ön plana çıkararak, isteklerinizi arkaya atmayı başarabilen birisiniz. Kişisel değerlerinizin farkındasınız ve gözünüzden bir şey kaçmıyor.

BOĞA: MERKÜR'ÜN iletişim konusundaki etkileri kafanızı karıştıracaktır. Aklınıza gelmeyen aksilikler yüzünden gün içinde gecikmeler yaşayacaksınız. Fırsatlar konusunda sürprizlere hazır olun.

İKİZLER: SIRA dışı düşüncelere takılıp kalabilirsiniz. Özel duygularınızdaki coşkulu davranışlar, sizin bir parçanız haline geldi. Sevdiklerinizle yapacağınız bir konuşma olumlu sonuçlanacak.

YENGE: KONUŞTUĞUNUZ her şeyin altında gizli nedenler aranmasını istemiyorsanız, net olmayı deneyin. Maddi sorunlarınızı, hafifletmek elinizde. Planlama yeteneğinizi işinize de yansıtacaksınız

ASLAN: GİZLİ aşklar konusunda temkinli olmalı ve geçici duygulardan uzak kalmalısınız. Bilgilerinizi karşı tarafla paylaşacağınız bu günde, yeniliğe açık olmanıza rağmen, hatalara da açıksınız

BAŞAK: YÖNETİCİ gezegeniniz Merkür'ün ikizlerde retro hareketi, yaşama bakışnızda ve finans konusunda zor hedeflere kilitlenmenizi sağlayacak. Her türlü koşulu defalarca gözden geçirmelisiniz.

TERAZİ: SOSYAL açıdan kendinize güveniniz artıyor. Yönetici kişiliğiniz ön planda olacak. Partnerinizle gücünüzü birleştireceksiniz. Çalışma hayatınızla ev yaşantınızı dengede yürüteceksiniz.

AKREP: AY kombinasyon burcunuz Balık'ta ilerliyor ve partnerinizin duygularından emin olmak istiyorsunuz. Birlikteliğinizde önemli aşamalar kaydetmek için cesaretli olmanız gerekiyor.

YAY: GÜÇLÜ kişiler dikkatinizi çekerken, duygusal yönlerinizin de, tatmin olmasını isteyeceksiniz. Günlük yaşantınızı planlamanız size başarıyı getiriyor. Doğallığınız işinizi kolaylaştıracak.

OĞLAK: ÇALIŞMA hayatınızda aksayan problemlerden kendinizi sorumlu tutmak istemiyorsunuz. Rutin işleri seviyor ve Merkür'ün artılarını doğru kullanarak aklınızın karışmasını önlüyorsunuz.

KOVA: ÇEVRESEL ilişkilerinizdeki sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız. Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Yakın dostlarınız düşüncelerinize ilgi gösterecek.

BALIK: ÇEVRENİZLE birlikte hareket edeceğiniz çalışmalar içinde olacaksınız. Sosyal yapınızı destekleyici işler yapmak, size para kazandıracak ve kişisel ilişkilerinizi destekleyecek.