KOÇ: OLAYLARIN duygusal boyutundan çok, mantıksal yönünü düşüneceğiniz bir gün. Kova'da ilerleyen Güneş, kişisel özgürlüğünüzü sosyal ilişkilerinizle olumlu yansıtacağınız bir ortama hazırlıyor.

BOĞA: VENÜS'ÜN Yengeç'te ilerlemesi; çalıştığınız kişilerin sorunları ile ilgilenmenize neden olacak. Karşılıklı çözümlerin ön planda olacağı bir gün yaşayacaksınız. Kendinize güvenmek zorundasınız.

İKİZLER: BAZI konularda kendinizi ispat etmek isteyebilir ve çabalarınızı özgürce yönlendirebilirsiniz. Olayların tarzı sizin için önemli. Karşılaştığınız problemleri gözünüzde büyütüyorsunuz.

YENGEÇ: DUYGULARINIZI istediğiniz gibi kullanacağız bir gün. Seçtiğiniz konuların çok önemli olduğunu bilmelisiniz. Bugün, toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz. Etkilenmeye hazırsınız.

ASLAN: İNATÇI kişiliğinizle göze çarpmanıza rağmen, aşkta kendi tarzınızı yansıtıyorsunuz. Yönlendirilmekten hoşlanmadığınız için, duygusal hayatınızla iş yaşantınızı karıştırmak sizi huzursuz kılabilir.

BAŞAK: AÇILIMLARINIZ konusunda, dikkatli davranmalısınız. Bulunduğunuz konumu korumak zorundasınız. Taviz vermeyen bir yapıya sahip olmanız karşın, çevrenize savaş vermek zorunda kalabilirsiniz.

TERAZİ: CAZİBENİZDEN etkilenen birçok kişi size değişik tekliflerde bulunabilir. Bugün özellikle; geçici duygular yüzünden iş şartlarınızı zorlamamalı ve bulunduğunuz ortamın pozitif taraflarını görmelisiniz.

AKREP: SEZGİLERİNİZİN yoğun olduğu bir gün. İmajınızla ilgili değişimler içinde olmanıza rağmen, güçlü kişiliğinizi ön planda. Çabalarınızın boşa gitmesinden hoşlanmıyorsunuz. Enerjinizi bölmemelisiniz.

YAY: PROJELERİNİZİ ertelemenize rağmen, birtakım huzursuzluklardan kurtulamıyorsunuz. Bugün zeki yönlerinizin başkalarının işine yaradığını görmek sizi mutlu edebilir. Bütçenizi duygusal kullanmamalısınız.

OĞLAK: KENDİNİZLE ilgili sorunlarınızı kafanıza takmamalısınız. Kombinasyon burcunuz Yengeç'te ilerleyen Venüs; ortak çalışma yaptığınız kişilerle mantıksal yaklaşımlar içinde olacağınızı gösteriyor.

KOVA: BUGÜN sizi ilgilendiren tüm konulara kendinizi verecek ve başarılı olacaksınız. Israrcı davranışlarınızın altında gizli bir geleneksellik yatıyor. Duygularınız ve mantığınız kombinasyon halinde.

BALIK: İŞ disiplininizi mükemmel sergileyeceksiniz. İş hayatınızda gizliliği tercih etmelisiniz. Bazı duygularınızı paylaşmadan önce beklemeli ve görüşlerinizi daha sonra ortaya koymalısınız.