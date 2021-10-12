KOÇ: ARKADAŞ çevrenizde yardım sever duygularınızın ön plana çıkmasıyla ortamınız renkleniyor. Yolculuklar gündeme gelebilir. İlginç insanlarla tanışmaktan zevk alacağınız bir gün sizi bekliyor.

BOĞA: DUYGUSAL iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz.. Toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz. Birlikte çalıştığınız kadın arkadaşlarınızın fikirleri doğrultusunda hareket ediyorsunuz

İKİZLER: DUYGUSAL yaşamınıza derin bir anlam katmak isteyebilirsiniz. Bugün özellikle ön plana çıkacak davranış biçimlerini sergilemekten yanasınız. Kıskançlıktan uzak kalmak size iyi gelecek.

YENGEÇ: SEZGİLERİNİZİN yoğun olduğu bir gün. İmajınızla ilgili değişimler içinde olmanıza rağmen, kişiliğinizi ön plana çıkarmaktan korkmamalısınız. Başkaları için zor bir kişilik sergiliyorsunuz.

ASLAN: BUGÜN, duygusal konuların ön plana çıkmasıyla bir çok konuda anlamlı düşünceler içinde olacaksınız. Aşkın gücüne inanıyor ve karşılaştığınız problemleri gözünüzde çok fazla büyütüyorsunuz.

BAŞAK: DÜŞÜNCELERİNİZE akıcılık kazandırmak istiyorsunuz. Bugün arkadaşlarınızın size önerecekleri fikirlerden yola çıkarak, çevrenizin sizden beklediği yardımlaşmayı sağlayacaksınız.

TERAZİ: AŞK yaşantınızda eğlenceli ve ilgi çekici olaylar gündeme gelecek. Birlikte çalıştığınız kişilerin duygusal yaklaşımlarına ihtiyaç duyacaksınız. Sosyal aktiviteleriniz gündem kazanacak.

AKREP: ANİ tepkileriniz yüzünden yorgun düşebilirsiniz. Duygusal konularda yakınlarınızın sorunlarıyla ilgilenmek zorundasınız. Yaşamınızda gerçekleşebilecek olaylara farklı yaklaşıyorsunuz.

YAY: ARKADAŞ çevrenizde sanatsal olayların gündem kazanacağı bir gün. Kişisel çabalarınızı işinize rahat bir şekilde aktarabileceksiniz. Bugün, çevrenize karşı temkinli ve duyarlı davranıyorsunuz.

OĞLAK: DUYGULARINIZI yoğun yaşadığınız bir gün. Bugün, arkadaşlarınızla sağlam ilişkileriniz içinde olacaksınız. Karşılıklı fikirlerin paslaştığı yeni fikirlere açıksınız. Hatalarınızı büyütmemelisiniz.

KOVA: YAŞAMLA ilgili ilginç fikirleriniz var, olayları kendi çabanızla yönlendirmek istiyor, ideallerinize göre karar vermek istiyorsunuz. Yapacağınız yolculukların size kazandıracağı enerji çok önemli.

BALIK: GÖRÜŞECEĞİNİZ kişilerin sizden farklı beklentileri olabilir. Kendinize disiplin getirmek istiyorsunuz. Her zamankinden çok daha fazla çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Partner desteğine ihtiyaç duyacaksınız.