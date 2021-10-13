KOÇ: KARŞI cinsin hakkınızda düşüncelerine aldırmadan hareket ediyorsunuz. Bugün duygusal konularda oldukça inatçı bir tavır sergileyebilirsiniz. Kişisel düşüncelerinizi derinleştireceksiniz.

BOĞA: DENGELİ yapınız yüzünden, her olaya akıllıca çözümler getiriyorsunuz. Ailenizle güç oluşturacak ve sevdiklerinizin menfaatleri çerçevesinde gelişecek olaylara el atabilirsiniz.

İKİZLER: DÜŞÜNCELERİNİZİ istediğiniz yönde yapılandırmak istiyorsunuz. Çalıştığınız kişilerin değişik fikirlerinden yaralanabilirsiniz. Destek gördüğünüz zaman kendinize olan güveniniz artıyor.

YENGEÇ: BUGÜN duygularınızı rahat bir şekilde kullanmak isteyeceksiniz. Yaratıcılık konusunda farklılığınızı çevrenize hissettirebileceksiniz. İlginç konuşmaların yaşanacağı toplantılar sizi bekliyor.

ASLAN: SEZGİLERİMİZİN sizi yorduğunu fark ediyor ve bu konuda gerekli önlemleri almıyorsunuz. Bugün, kendinizi irdeleme ihtiyacı içindesiniz. İçsel sesinizle baş başa kalmayı denemelisiniz.

BAŞAK: BİLİNÇALTINIZIN rahatsız olduğunu çevrenize hissettirmek istemiyor, değişik yöntemlerle duygularınızı gizlemek istiyorsunuz. Kendinize zaman tanımalı, koşullarınızı gözden geçirmelisiniz.

TERAZİ: GELİŞEN fırsatlar karşısında kendiniz yönlendirebiliyorsunuz. Fiziksel özelliğinizi maddesel kazançlarınızla paralel bir şekilde destekleyeceğiniz bir gün. İşle ilgili konular kafanızı kurcalayabilir.

AKREP: DİNAMİK yapınıza uygun ortamlarda bulunduğunuzda motivasyonunuz iki katına çıkıyor. Arkadaşlarınızla organizasyon çalışmalarına ağırlık vermeli başarınızı arttırmayı denemelisiniz.

YAY: ÇEVRENİZDEKİLERİN yaklaşımları son derece gerçekçi olacak. Onların güçlü destekleri, bazı fırsatları da birlikte getirecek. Yaratıcılığına en çok başvurulan bir kişi oluyorsunuz.

OĞLAK: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda kendinizi rahat ifade ettiğiniz için, çevreniz oldukça kalabalık. Etrafınızdakilerin size olan davranışlarından değişik anlamlar çıkarmak yerine, müdahale etmelisiniz.

KOVA: MADDİ konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Birikimlerinizi değerlendirmek isteyebilirsiniz. Yaşamınızda değişiklikler yapmak için gerekli atılımları sağlamalısınız.

BALIK: DUYGU yüklü bir gün. Geçmişle ilgili konuların kafanıza takılmasına izin vermemelisiniz. Yaşam kalitenizi yükseltecek çalışmalar içindesiniz. Çalışmalarınızı gizli tutuyorsunuz.

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