KOÇ: KARŞI cinsin hakkınızda düşüncelerine aldırmadan hareket ediyorsunuz. Bugün duygusal konularda oldukça inatçı bir tavır sergileyebilirsiniz. Kişisel düşüncelerinizi derinleştireceksiniz.
BOĞA: DENGELİ yapınız yüzünden, her olaya akıllıca çözümler getiriyorsunuz. Ailenizle güç oluşturacak ve sevdiklerinizin menfaatleri çerçevesinde gelişecek olaylara el atabilirsiniz.
İKİZLER: DÜŞÜNCELERİNİZİ istediğiniz yönde yapılandırmak istiyorsunuz. Çalıştığınız kişilerin değişik fikirlerinden yaralanabilirsiniz. Destek gördüğünüz zaman kendinize olan güveniniz artıyor.
YENGEÇ: BUGÜN duygularınızı rahat bir şekilde kullanmak isteyeceksiniz. Yaratıcılık konusunda farklılığınızı çevrenize hissettirebileceksiniz. İlginç konuşmaların yaşanacağı toplantılar sizi bekliyor.
ASLAN: SEZGİLERİMİZİN sizi yorduğunu fark ediyor ve bu konuda gerekli önlemleri almıyorsunuz. Bugün, kendinizi irdeleme ihtiyacı içindesiniz. İçsel sesinizle baş başa kalmayı denemelisiniz.
BAŞAK: BİLİNÇALTINIZIN rahatsız olduğunu çevrenize hissettirmek istemiyor, değişik yöntemlerle duygularınızı gizlemek istiyorsunuz. Kendinize zaman tanımalı, koşullarınızı gözden geçirmelisiniz.
TERAZİ: GELİŞEN fırsatlar karşısında kendiniz yönlendirebiliyorsunuz. Fiziksel özelliğinizi maddesel kazançlarınızla paralel bir şekilde destekleyeceğiniz bir gün. İşle ilgili konular kafanızı kurcalayabilir.
AKREP: DİNAMİK yapınıza uygun ortamlarda bulunduğunuzda motivasyonunuz iki katına çıkıyor. Arkadaşlarınızla organizasyon çalışmalarına ağırlık vermeli başarınızı arttırmayı denemelisiniz.
YAY: ÇEVRENİZDEKİLERİN yaklaşımları son derece gerçekçi olacak. Onların güçlü destekleri, bazı fırsatları da birlikte getirecek. Yaratıcılığına en çok başvurulan bir kişi oluyorsunuz.
OĞLAK: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda kendinizi rahat ifade ettiğiniz için, çevreniz oldukça kalabalık. Etrafınızdakilerin size olan davranışlarından değişik anlamlar çıkarmak yerine, müdahale etmelisiniz.
KOVA: MADDİ konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Birikimlerinizi değerlendirmek isteyebilirsiniz. Yaşamınızda değişiklikler yapmak için gerekli atılımları sağlamalısınız.
BALIK: DUYGU yüklü bir gün. Geçmişle ilgili konuların kafanıza takılmasına izin vermemelisiniz. Yaşam kalitenizi yükseltecek çalışmalar içindesiniz. Çalışmalarınızı gizli tutuyorsunuz.