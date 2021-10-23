KOÇ: URANÜS retro yaparken kişiselliğinizi sorguluyor. Yabancı ülkelerden alacağınız haberler sizi mutlu edecek. Yarım kalmış fırsatlar tekrar karşınıza çıkıyor. Görüşeceğiniz kimseleri iyi inceleyin.



BOĞA: FİNANS evinizle ilgili fırsatlar yakalayacak ve paranızı değerlendireceksiniz. Alternatif fırsatlar da önünüze gelecek. Enerjinizi doğru kullanacağınız anları seçeceksiniz. Planlarınızı gizli tutun.



İKİZLER: YAKIN ilişkilerinizdeki sorunlar konusunda dostlarınızın fikirlerini almaya çalışın. Çevrenizde sevilen bir kişi olduğunuz için kolaylıkla destek sağlayacaksınız. Dikkat çekici işler yapmak istiyorsunuz.



YENGEÇ: İKİLİ ilişkilerinize, hiç kimseyi karıştırmamayı öğrenmelisiniz. Bu hafta özellikle olaylara bakış açınızda gizli bir mizah gizli. Partnerinizin sizin üzerinizdeki baskısından sıkılacağınız bir gün.



ASLAN: EGOLARINIZI tatmin etmek için elinize geçecek fırsatları dikkatli ve akıllıca kullanmalısınız. İlgi çeken konuşmalarınızla, karşınızdakileri ikna edecek, fikirlerinin değişmesini sağlayacaksınız.



BAŞAK: BUGÜN geç kalınmış bir kaprisle ortaya çıkıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin sizi anlamasının mümkün olmadığı bir alanda paslaşmalar yaşamanız sizi geriyor. Gereksiz detaylar canınızı sıkıyor.



TERAZİ: BUGÜN iş bağlama konusunda oldukça başarılısınız. Çalıştığınız iş yerinde yönetici pozisyonunda çalışıyorsanız; şirketinize maddi kazanç sağlayacak birçok konuda anlaşmalara imza atacaksınız.



AKREP: ÇALIŞTIĞINIZ iş yerinde memnun olmadığınız durumlar söz konusu ise; değişik iş tekliflerini değerlendirebilirsiniz. Azimli yapınız sizi agresif yapabilir. Enerjiniz doğru kullanmalı, baskıcı davranmamalısınız.



YAY: BUGÜN kendinizden yaşça büyük kişilerle olumlu güç birliği oluşturacak, onların desteğini hissedeceksiniz. Kariyerinizi grup çalışmaları ile destekleyeceksiniz. Aklınıza esen konularda başarılısınız.



OĞLAK: HER şeyi yavaştan ele alıyorsunuz. Zarar görmek istemiyorsanız, dikkatli olmalısınız. Bulunduğunuz ortamlarda sizi fark etmelerini beklemeden öne atılacaksınız. Başlattığınız çalışmaları sürdüreceksiniz



KOVA: BUGÜN fiziksel anlamda oldukça çekici ve aktif bir tavır içinde olacaksınız. Uzun süredir gizlediğiniz planlarınız uygulama aşamasına gelirken, sevdiğiniz işleri pratik yaşama geçirmiş olacaksınız.



BALIK: ÇEVRENİZDEKİ iş arkadaşlarınızla disiplin konusunda sorunlar yaşayacaksınız. Hızlı başlayan duygulara dikkat etmelisiniz. Flört etmeye vakit harcamanız ve aşka daha çok şans vermeniz sizi üzebilir.