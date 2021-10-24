BU HAFTA Güneş ve Mars, Akrep Burcu'nda birlikte hareket ediyor. Merkür Terazi'de, Jüpiter ve Satürn Kova Burcu'nda ileri hareket ediyor. Uranüs Boğa'da, Neptün Balık'ta geri hareketine devam ediyor. Aşka dayanan duygularımızın atağa kalkmasıyla kendimizi enerjik ve güçlü hissedeceğiz. Sosyal statümüzle ilgili yapılanmalar söz konusu. Başkalarının işimize karışmasından rahatsız olacak, hatta bazı konularda inatçı davranacağız. Maddi konularda sabit düşünmekten vazgeçmeliyiz. Kamu olaylarında farklı sunumlar gündeme gelecektir. Kararlı düşünmenin artılarını zaman bize olumlu bir şekilde gösterecektir.

KOÇ: Moraliniz mükemmel

Haftaya yüksek moralle başlayacaksınız. İş ön planda olacak. Maddi açıdan parlak bir dönemdesiniz. Paraya karşı ilginiz artarken, para kazanma konusunda iddialı bir tutum izlemeniz sizi şanslı kılacaktır. Bir bakıma kendi şansınızı kendiniz yaratacaksınız. İşyerinde size ilgi duyan kişilerin patron konumunda olması sizi şaşırtmasın. Duygularınıza kapılmadan ve olayları akılcı bir şekilde değerlendirmelisiniz.



BOĞA: Duygularınız testten geçiyor

Çalışma hayatınızdaki koşullardan hoşlanmıyorsanız, durumunuzu düzeltmek için karşıt konumdaki Güneş'in size sunacağı olanaklardan faydalanmalısınız. Kendiniz ile ilgili yetersiz gördüğünüz konuları tekrar ele alırken daha disiplinli olmak zorundasınız. Düşüncelerinizi gerçekleştirirken geçmişteki hataları yapmamalısınız. Size uzun zamandır ilgisi olan birinin duygularının açığa çıktığına şahit olabilirsiniz.



İKİZLER: Güven arıyorsunuz

Çevre faktörleri sayesinde güçleneceğiniz işler peşinde koştururken; sosyal kişiliğiniz de, sağlam temeller üzerine boy verecek. Yönetici ruhu taşıyan insanlar size daha fazla güven verecekler. Onlarla bir arada birçok iş fırsatı yakalayacaksınız. Parasal ayarlamalarınızı doğru bir şekilde yaptığınız anda, koşulları kendi lehinize daha iyi çevirebilirsiniz. Yaşamdan eğlenceli bir şekilde faydalanmasını bilmelisiniz.



YENGEÇ: Sosyal yasantınız hareketleniyor

Sosyal hayatınız ve özel yetenekleriniz ön plana çıkarken, iş disipliniz mükemmel bir şekilde kendini gösterecek. Kariyerinizi güçlendirmek için dışarıdan yardım almanız gereken uygun dönemlerden birindesiniz. Sosyal çevre, kazançlarınızı artırma konusunda size yardımcı olacak. Sosyal statünüzü geliştirecek arkadaşlarla bir arada olurken, sezgisel yeteneklerinizi onlarla birleştireceksiniz.



ASLAN: Maddi durumunuz güçleniyor

Parasal kazançlarınız sezgilerinizle birlikte ilerleyecek. Bulunduğunuz şartları değerlendirme konusunda fırsatçı ve akılcı davranışlar içinde olacaksınız. Sürekli değişen zevklerinizin sorun yaratmasını istemiyorsanız, kazançlarınızı kontrollü kullanmalısınız. İstikrarı sağlamanız çok zor. Çevrenizde size yardım edecek ve enerjisi güzel arkadaşlarınız olacaktır.



BAŞAK: Çeliskilerden uzak durun

Çalışma hayatınızı disiplinli götürmeye devam ediyorsunuz. Çevre ilişkilerinizde yaşadığınız sorunların kaynağı, her şeyi çok fazla abartmanızdan ileri geliyor. Güç birliği içinde olacağınız yeni bir performans sizi bekliyor. Doğru kararlar almak sizin elinizde. Geri giden Merkür yüzünden, gireceğiniz ortamlarda kaçırdığınız fırsatlar ufkunuzun genişlemesine neden olabilir.



TERAZİ: Hayatın tadını çıkarın

Bu hafta oldukça keyifli günler geçireceksiniz. Kendinizi şımartın, hayatın zevklerine varın. Artık fiziksel anlamda kendinizi enerjik hissedeceğiniz için, aşk kaçamaklarına hazırsınız. Duygusal anlamda taleplerinizin yüksek olduğu bir dönem. Hedeflerinizde mantığı ön plana alarak, kontrolünüzü kaybetmeyin. Bugünlerde sağduyuyu ve sakinliği elden bırakmayın.



AKREP: Sürprizler geliyor

ş ve kariyer konusunda güçlüsünüz. Başarı duygusu huzuru ve sağlığı beraberinde getirecek. İşinizde yükselme, farklı bir mesleğe geçme ve kendiniz için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir ay olacağından emin olabilirsiniz. Hayatınızda güçlü insanlar ve kariyerinize katkısı olacak kişilerle birlikte olacaksınız. Sıradan kişilerden hoşlanmadığınız için farkında olmadan önemli kişilere yöneliyorsunuz.

YAY: Harcamalarınıza dikkat

Enerjinizi güçlü tutmak zorundasınız. Yeni sorumluluklarınızı kabul etmekte zorlanabilirsiniz. Bu ay maddi konularınızla ilgili mücadele vermeniz gerekebilir. Siz para harcamayı çok seviyorsunuz. Özellikle zevklerinizden taviz vermek istemiyor ve tüm bunları daha fazla yaşamak istiyorsanız, çalışma statünüzü daha yükseklere taşımanız gerekecek. İş başarınız arttıkça, başarılı işler ayağınıza gelecek.



OĞLAK: Sessiz kalmak istiyorsunuz

Kendinizle ilgili konularda sessiz kalmayı yeğlemeli, çevrenize karşı kritikçi bir yaklaşım içinde bulunmalısınız. Mesleki konularda duygusal tatmin sağlamak için gerekli çalışmaları daha sonraya ertelemelisiniz. Sabit düşüncelerden uzaklaştığınız zaman, kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. İnatçı yapınızın kendinize zarar verdiğini sizde biliyorsunuz.



KOVA: Yasamınız degisiyor

Maddi konular da uzun süredir aklınızın karışmasına neden oluyordu. Çalıştığınız iş yerinde çalışanlar arasında bazı değişimler söz konusu. Çevrenizdeki kişilerin sorunları sizin de başınızı ağrıtabilir. Yine bu dönemde imzalamanız gerekenlere dikkat etmelisiniz. Her türlü riskten ve spekülasyondan uzak kalmalısınız. Yaratıcılığınızın kısıtlandığını hissedeceğiniz bir hafta.



BALIK: Enerjinizi kontrol edin

Bu hafta ön planda olan maddi kaygılarınız çevre ile olan ilişkilerinizde karmaşık duygular yaşamanıza neden olabilir. İletişim konusundaki yeteneklerinizi başarılı bir şekilde sergileyeceksiniz. Yükselmek istiyorsanız, doğru insanlarla birlikte olmalısınız. Maddi konuların sizin için her zaman çok önemli olduğunu biliyorsunuz. Kariyerinizle ilgili başarı, size parayı da getirecektir.