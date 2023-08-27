Transfer şart

Brinci Lig'deki ilk yılında geçen yıl Play-Off Finali'ne kadar çıkan Bodrumspor, yeni sezona da iddialı başladı. Kadrosunu büyük ölçüde koruyan ve nokta transferlerle sezona başlayan Muğla ekibi iki maçta 4 puan toplayarak üst sıralara yerleşti.

Dün de zorlu G.Birliği deplasmanında galibiyet aradı ama olmadı. Yeşil-beyazlılar, ilk yarıda neredeyse rakip kalede tehlike bile bulamadı. Geçen sezon ikinci yarının yıldızı Gökdeniz Bayrakdar çok tutuktu. Orta sahada forma giyen Samet ve Aldair gibi isimler de etkisiz kalınca Bodrum pozisyon bulmakta çok zorlandı.

Ankara ekibi ilk bölümde daha istekliydi.

Yatabare ile oldukça tehlikeli pozisyonlar buldular ancak biraz şanssızlık, birazda beceriksizlik nedeniyle sonuca gidemediler.

Devrenin golsüz eşitlikle sona ermesi beklenirken, 33. dakikada Bodrumspor aleyhine ağır bir penaltı kararı çıktı. Bu dakikada Muhammed'in yakın mesafeden indirdiği top Celutska'nın eline çarptı. Futbolcular ve kenar yönetiminin yoğun itirazına rağmen hakem Kemal Mavi penaltı noktasını gösterdi.

İLERİ UÇTA EKSİK KALDI

Taşdemir ikinci yarının başında Burak Çoban'ı ilerleyen bölümde de Halil İbrahim'i sahaya sürerek oyuna ortak olmak istedi. Ancak Bodrumspor aradığı golü bir türlü bulamadı.

İkinci yarının sonlarında rakip kalede baskısını artıran Bodrumspor önce Eren ile ardından Samet ile çok önemli pozisyonları harcadı. Yeşilbeyazlılarda golcü eksikliği yine gün yüzüne çıktı. Lig uzun maraton Celal ve Samet ile bir yere kadar. Bu ikilinin yanına mutlaka kaliteli bir golcü daha alınmalı. Gökdeniz'in geçen yılki formunu bulması, Aldair'in de takıma tam olarak ısınmasıyla, takıma katılacak yeni bir golcü ile Bodrum gol sorunu yaşamaz.