Bodrum FK’nın tadı tuzu yok

PLAY-OFF ve ilk iki mücadelesi veren Bodrum FK, ligin ikinci yarısında inanılmaz bir düşüşe geçti. İlk yarının son maçında Göztepe'yi yenerek sükse yapan Muğla ekibi, ikinci yarıda özellikle final niteliği taşıyan maçlarda yokları oynuyor.

Son 5 haftada direkt rakipleri Sakarya ile berabere kalan Bodrum, Çorum ve Eyüp'e yenilirken dün de Bandırma ile deplasmanda berabere kaldı. Olaylı Eyüp maçında ağır cezalar alan ve bunun sonucunda yıldızlarından ile teknik direktör İsmet Taşdemir'den dün yoksun olan Bodrum'un aldığı bir puan hiç yoktan iyidir. Sahada Kenan ve Gökdeniz'in, kenarda da Taşdemir'in olmaması büyük eksiklik.

Ancak Süper Lig'i istiyorsan final maçlarını kazanmalısın.

Bodrum dün sadece skor olarak değil, futbol olarak da sınıfta kaldı. Aslında bu kötü tabloda bile Bodrum ekibi kazanacak öyle iki fırsat yakaladı ki. 49 ve 69. dakikalarda Haqi Osman, karşı karşıya kaldığı pozisyonlarda kaleci Zafer'i geçemeyerek saç baş yoldurdu. Kenarda görev yapan Burak Çoban, Brazao ve orta alanda Samet de etkisiz olunca iki puanlık kayıp kaçınılmaz oldu. Bodrum direkt rakipleriyle oynadığı son üç maçtan sadece 1 puan alabildi. Dünkü sonuç idare eder ama Süper Lig için daha fazlası lazım.

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