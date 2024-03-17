Manisa FK fırsat tepti

Birinci Lig'de kış uykusundan geçen hafta Ümraniyespor galibiyeti ile uyanan Manisa FK, dün Çorum FK deplasmanında 3 puanı adeta elinin tersiyle kenara itti. Maça çok hızlı başlayan siyah-beyazlılar, böylesine zorlu bir rakibe karşı ilk 8 dakikada Lima'nın golleriyle 2-0 öne geçti. Ancak Manisa'nın ateşi bir saman alevi gibiydi adeta. Bir anda parladı ve söndü. Siyah-beyazlılar, iki farklı üstünlüğü bir türlü korumayı beceremedi.

Geçen hafta lider Eyüp'ü yenerek çelme atan Çorum FK iki golün şokunu çabuk atlattı. Ev sahibi ekip Kerem ve Geraldo'nun geliştirdiği ataklarla golcüsü Verheydt ile 35. dakikaya kadar skora dengeyi sağladı. Manisa filelere gönderdiği iki golün dışında koskoca ilk yarıda rakip kaleye etkili bir şut bile çekemedi. Manisa'nın savunma zafiyeti yine baş gösterirken ikinci yarının hemen başında bu kez Ozan sahneye çıkarak takımını 3-2 öne geçirdi.

AMATÖRCE GOLLER YEDİ

Manisa FK dün attığı iki golün ardından orta sahayı tamamen rakibine bırakmanın bedelini kayıp 3 puanla ödedi. Böylesi bir rakibe karşı orta alanı boş bırakırsan, cezayı kesiverirler. Üstelik savunma da dün tel tel döküldü. İlk iki golde de kaleci Erhan ilk vuruşlarda başarılıydı ama dönen topu karşılayacak bir Manisalı yoktu. Bu iki golde de Alberk'in hatası büyüktü. Nitekim teknik direktör Mustafa Dalcı, ikinci yarıda Alberk'i yanına aldı. Ancak Ozan'ın attığı üçüncü golde bu kez Bartu rakibini kaçırınca yenilgi kaçınılmaz oldu. Manisa dün yediği amatörce gollerle 2-0 öne geçtiği maçta rakibine yenilmekten kurtulamadı. Sandro Lima, dün rakip filelere 4 gol gönderirken, sadece üçü geçerli sayıldı. Geç açılan Manisa ekibi sadece son 5 dakika tehlike yaratabildi.

Oğuz daha erken girseydi, sonuç farklı olabilirdi belki. Ümraniye galibiyeti sonrası teknik patron Dalcı, "Manisa FK'nın hak ettiği yer burası değil. Çıkışa geçeceğiz" demişti. Ancak Manisa FK dünkü futboluyla neden Play-Off hattının dışında olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu sezon kaybedildi.

Ancak Manisa FK için gelecek yılı planlama ve hatalardan ders çıkarma vakti geldi.