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Bağ Bozumu ERGUN ONARIR

Bağ Bozumu

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 18.11.2023, 00:00
1.AYAK:Arapların sentetikteki 17 handikap yarışında Hür Uçan, Fırtınalar Diyarı, Ciğerdelen, Egetay, Magnifique ve Alevkıran öne çıkan isimler 2.AYAK: 3 yaşlı Arapların 15 handikap yarışında JavoronGoşa, Üstünkız, Binnaz Hanım, Kafkaesque ve Özde Tay birinciliğe göz kırpan taylar.
3.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında Real Trouble, Bellicoso, Captain Marshall ve No Pasaran öne çıkan taylar.
4.AYAK: İngilizlerin yamakların at bineceği yarışta formunu gelişitiren Bağ Bozumu favorim. Güvenenler kuponlarında tek başına bıraksın.
5.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin 3 şartlı yarışında Human Torch, Akınlarbeyi ve Cosmic Girl birincililiğe daha yakın gördüğüm taylar.
6.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin kapanıştaki 4 şartlı yarışında Toygarım ve Mr Big Shot birinciliği hedefe koyan taylar.
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