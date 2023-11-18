1.AYAK:Arapların sentetikteki 17 handikap yarışında Hür Uçan, Fırtınalar Diyarı, Ciğerdelen, Egetay, Magnifique ve Alevkıran öne çıkan isimler 2.AYAK: 3 yaşlı Arapların 15 handikap yarışında JavoronGoşa, Üstünkız, Binnaz Hanım, Kafkaesque ve Özde Tay birinciliğe göz kırpan taylar.

3.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında Real Trouble, Bellicoso, Captain Marshall ve No Pasaran öne çıkan taylar.

4.AYAK: İngilizlerin yamakların at bineceği yarışta formunu gelişitiren Bağ Bozumu favorim. Güvenenler kuponlarında tek başına bıraksın.

5.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin 3 şartlı yarışında Human Torch, Akınlarbeyi ve Cosmic Girl birincililiğe daha yakın gördüğüm taylar.

6.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin kapanıştaki 4 şartlı yarışında Toygarım ve Mr Big Shot birinciliği hedefe koyan taylar.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın