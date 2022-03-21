Altay büyük fırsat kaçırdı

Altay takımı gerçekten Sivasspor karşısında çok büyük bir avantajı kaybetti. Hem kendisine yakın Giresunspor'un mağlup olması hem de rakibi karşısında 78 dakika üstün götürdüğü maçı kaybetmesi düşündürücü oldu ve takımın işini zora soktu. Altay, teknik direktör Serkan Özbalta ile bir hava yakaladı doğru ama avucunun içerisindeki 3 puanı son 12 dakikada veriyorsan bunun sorumlusu hem Serkan hocaya hem de futbolculara yazar. İnanın siyah-beyazlı takım bu maçı kazanmış olsaydı, çok daha farklı bir ligi oluşturacaktı. Kimse bana kızmasın ama bu mağlubiyet Altay'ın işini mucizelere bıraktı. Yani atı alan Üsküdar'ı geçti. Her şey bir yana bu zaman da bir puan bile altın değerinde. Karşılaşma bitmek üzere ve 90 artıda kaleden gereksiz çıkan bir kaleci nedeniyle gol yiyorsun ve bir puanı da kaybediyorsun. Bu akıl işi değil. Ben yıllardır futbolun içerisindeyim.



ÖNEMLİ OLAN LİGDE KALMAK

Altay eğer çok iyi bir seri yakalamazsa, arka arkaya 3-4 maç kazanamazsa bu takımın kurtuluşu rafa kalkmıştır. Çünkü futbolda bir hesap vardır, kitap vardır. Gerçek önümüzde. Demek ki futbolda lige çıkmak önemli değil, önemli olan o ligde kalabilmektir. Yani muhteşem bir stada kavuşan İzmir'in efsane bir takımının Süper Lig'e çıktığı sezon düşmesi hiç hoş değil.

İzmir halkı bunu hak etmiyor.

Aynı şeyleri yine küme düşme hattında yer alan bir diğer İzmir temsilcisi Göztepe için de söyleyebilirim.

İnanın geçen sezon ne zorluklar yaşayıp şampiyon olan bu Altay takımı bu sene Süper Lig'e veda edip Birinci Lig'e düşerse bunun sebebi yapılan başarısız transferler ve hatalardır.

Demir Grup Sivasspor için de şunu söylemek istiyorum. Süper Lig'de haftalardır süren kötü gidişini Altay maçıyla durdurdu.

Ve aldığı galibiyetle büyük bir işi başardı.