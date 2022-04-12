ALTINORDU, çok büyük bir fırsat tepti. Son 4 haftada gol yemeden 12 puan alan bir Altınordu vardı. Ligin favorilerinden Eyüpspor önünde bir puan kazanmadılar, iki puan kaybettiler. Eyüp takımı gerek kadro olarak gerek ekonomi olarak belki Altınordu'nun 10 katı değerinde ama futbol yürek işidir, mücadele işidir. Altınordu, Eyüp karşısında mütevazi kadrosuyla mağlubiyetten kurtulup 2-1'i yakaladı. Ancak, beraberlik golünü yiyince de çok ama çık önemli bir fırsatı tepti.

Son 5 haftada 13 puan toplayan Altınordu, bu formunu, bu mücadelesini devam ettirirse inanıyorum ki bu ligden düşmez. Çünkü Hüseyin Eroğlu ve talebeleri öyle inançlı bir şekilde mücadele ediyorlar ki söz birliği etmişçesine biz düşmeyeceğiz, rakibimiz kim olursa olsun diyorlar. Zaten görünen köye kılavuz istemez. Çok önemli 5 takımla oynadığı maçlarda takır takır oynayıp 13 puan alıyorsan ve takım olarak bir şeylere inanıyorsan bu takım başarıyı yakalayacaktır. Yeter ki aynı hırs, aynı mücadele devam etsin. Dün Eyüp deplasmanında yürekten oynayan sahada basmadık yer bırakmayan tüm Altınordu futbolcularını canı yürekten kutluyorum. Devam...