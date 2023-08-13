Gökdeniz ile kazandı

Bodrumspor, geçen sezon mütevazi kadrosuyla finalde kıl payı Süper Lig'e çıkmayı kaçırmıştı. Bu sezon, bunu daha ileriye taşımak için yaptığı transferlerle hedefe doğru ilk olarak Karadeniz deplasamanına gitti.

Zor da olsa kazanmayı bildi. Oyunun geneline bakıldığında temposuz bir futbol gördük, Buna neden olan sebep iki takımın da hala hazır olmayışı ve havanın nemli oluşunun futbolcuları olumsuz etkilemesiydi. Hele bilhassa ilk 45 dakika orta sahada oynanan oyunla sona erdi.

Ne şut vardı, ne gol pozisyonu vardı, ne de mücadele. Ancak ikinci yarının 69. dakikasında rakip Giresunspor oyuncusu Kadir'in kırmızı kart görmesi Bodrum'u rahatlattı ve canlandırdı.

Harika bir başlangıç

O dakikadan sonra tempoyu yakalayan ve Giresun kalesinde çoğalan bir Bodrumspor gördük. Gökdeniz geçen sezon kaldığı yerden devam ediyor. İddia ediyorum Gökdeniz Bayrakdar, biraz daha çabuklaşıp gol yollarında daha fazla bulunursa müthiş bir hücumcu olacak. Bende eski bir golcü olarak onun yeteneklerini gördüm. Attığı goldeki tek vuruşu altın değerindeydi ve Bodrumspor, sezonun ilk maçında Giresun'dan 3 puanla dönerek harika bir başlangıç yaptı. Teknik direktör ismet Taşdemir eğer orta sahadan biraz daha tempolu bir oyun şekli ve şablonu yakalarsa ve ileriye Gökdeniz'e fazla top taşırsa bu Bodrumspor ligde çok gol atar ve hedefine daha çabuk ulaşır. Unutmayın ki sezonun ilk maçları çok zorludur. İşte Bodrumspor bu zorluğu galip gelerek lige harika bir başlangıç yaptı. Tebrikler...