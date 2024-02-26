Sorumsuz futbolcular olunca!

FUTBOLDA eğer bir futbolcu profesyonelliğini yerine getiremiyorsa o takım başarıyı yakalaması da zor olur. İşte dün G.Birliği karşısında Manisa FK bunu yaşadı. Manisa FK gerçekten ilk 15 dakikada tempolu bir oyun yakaladı. Kerim Frei ile birkaç pozisyon buldu. Ancak tempo düştü ve ilk yarı golsüz bitti.

Ama ikinci yarıda biraz hareketlenen Manisa FK golü de buldu. Ancak anlaşılmaz bir düşünce tarzıyla defansa yaslanınca G.Birliği daha pozitif ve kanatları kullanarak gol aramaya başladı. Ama her şeye rağmen defans ve kaleci Erhan bunlara fırsat vermedi. Ne zaman ki sorumsuz, profesyonelliği hala benimsemeyen iki oyuncu atıldı, tabii ki takımın dengesi bozuldu. Futbolda 11'e 9 oynamak çok zordur. Gole giden bir oyuncu yok, ne gerek var ki bu pozisyonları yaşatarak arkadaşlarınızı sattınız. Hele Lima sana şunu söylemek istiyorum.

Takımım 1-0 önde olacak ve bir kişi eksik oynayacak, bunun bilincini taşıyamayıp kendini attırıyorsan sana söyleyecek sözüm yok. Eğer Manisa maçı kazanmış olsaydı, hem tehlike yaşamayacaktı hem de hiç değilse Play-Off şansı olacaktı.

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