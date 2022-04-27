6’lı masanın çıkmaz yolları

Millet İttifakı bileşenlerinin 6’lı masa toplantılarında, Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili beklentiler hala karşılanamıyor. Liderler arasındaki çatlaklar daha da derinleşirken, seçim sürecine kadar sağlam çıkamayacaklarını gösteriyorlar

Güçlendirilmiş parlamenter sistem vaadiyle yola çıkan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi liderlerinin son 6'lı masa toplantısı Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal evsahipliğinde gerçekleştirildi. Liderlerin bugüne kadarki en uzun toplantılardan biri olan bu görüşmenin kamuoyu tarafından en çok merak edilen konusu, ev sahibi Uysal'ın geçtiğimiz günlerde Twitter'da yaptığı Cumhurbaşkanı adayı kriterlerine ilişkin paylaşımının liderler arasında gündeme gelip gelmediği oldu. Uysal, paylaşımda açıkça işaret ettiği kişilerin Deva lideri Ali Babacan ve Gelecek lideri Ahmet Davutoğlu olmadığına ilişkin bir düzeltme yapmış olsa da kamuoyunu pek de ikna etmiş gözükmüyor.

DAVUTOĞLU VE BABACAN

DP liderinin cumhurbaşkanı adayıyla ilgili AK Parti dönemini işaret eden Twitter paylaşımının masada krize neden olduğunu öne süren ve bu konunun son toplantıda tartışıldığına dair çok sayıda haber yapılmaya devam ediyor. Krize neden olan süreç Uysal'ın 10 Nisan Pazar günü yaptığı Twitter paylaşımı ile başladı. Uysal, Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili üç kriter sıralamış ve bu kriterler arasında "20 yıllık AK Parti döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak" ifadesini kullanmıştı. DP liderinin ittifakın Cumhurbaşkanı adayı için çizdiği profilin Davutoğlu ve Babacan ikilisi ile taban tabana zıt olduğu açıkça ortada iken, iki muhalefet partisinin de yer aldığı bir masanın bir aday üzerinde nasıl uzlaşacağı da merak konusu olmaya devam ediyor.

ÇÖZÜMSÜZ BİR DENKLEM

Uzun lafın kısası ittifak içinde de dışardaki destekçilerinde de ciddi bir kafa karışıklığı söz konusu. Sıradan vatandaşların asla çözemeyeceği bir denklemi andıran bu tabloda sanki her bir bileşen, masanın diğer parçalarından biri ya da birkaçını adaylıktan uzak tutmaya çalışıyor. Mesela DP liderinin, yaptığı son açıklamayla ortakları Davutoğlu ve Babacan'ı devre dışı bırakmaya çalıştığı gün yüzüne çıktı. Diğer yandan ittifakın çatısını oluşturan CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul ve Ankara belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adının Cumhurbaşkanı adaylığı ile aynı cümle içinde bile zikredilmesine tahammül edemediğini hem sözleri hem de vücut diliyle ifade ediyor.

SULAR BULANIYOR

Öte yandan ittifak dışından Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ise, Kılıçdaroğlu cephesinde iki belediye başkanına alerji boyutundaki hassasiyetin aşikar olmasına rağmen, kamuoyuna sürekli Yavaş'ın adaylığını pompalayan açıklamalar yapıyor. O kadar ki ittifak tarafından aday gösterilmemesi halinde partisinin kendisine Cumhurbaşkanı adaylığı için teklif götüreceğini söylemekten bile çekinmiyor. İttifakın en küçük ve etkisiz ortaklarının bile sürekli suları bulandırması başta CHP ve İYİ Parti liderlerinin rahatsızlığını artırıyor. Yani muhalefet cephesinde çarşı pazar karışık. Seçim süreci yaklaştıkça çatlakların arttığı ittifakta kim, kime, neye hizmet ediyor belli değil...