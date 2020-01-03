* AXA Sigorta Kupa Voley'de final eşleşmesi şöyle;

G.Saray HDI Sigorta - Halkbank, Ziraat Bankası - Spor Toto, F.Bahçe HDI Sigorta - Bursa BŞB, Arkas- İstanbul BBSK. Finaller Mart ayında belirlenecek bir tarihte.

* Türk antrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Polonya'nın Chemick Police takımı ülkesinin liginde namağlup.

CEV Cup'ta da Galatasaray'ı 3-2 ile eleyerek çeyrek finale yükselmeyi başardı.

* Geçtiğimiz sezon Çanakkale B.forması giyen Ece Hocaoğlu,Yunan Aris Selanik'e geçti. Ece, TVF Spor Lisesi, Nilüfer B., Beşiktaş, Yeşilyurt ve Sarıyer takımlarında da oynadı.

* Ülkemizi Almanya'da başarı ile temsil eden Cansu Aydınoğulları'nın formasını giydiği Stuttgart, ligde yoluna dolu dizgin devam ediyor.

Wiesbaden'ı da 3-1 yendi



ARKAS ALTIN YIL YAŞADI

Kadrosundaki özellikle yabancı oyuncuların çoğuyla yollarını ayırıp altyapıya ve gençlere yönelen ARKAS için 2019 son derece başarılı geçti. Mavi-beyazlılar G.Saray ve F.Bahçe'nin ardından devreyi 3.sırada bitirerek gençleştirme operasyonundaki haklılıklarını gözler önüne serdiler. Efe, İlker, Halit, Çağatay, Burak, Muhammed, Caner ve Mustafa gibi genç isimler katkı yapıyor.

Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Efeler Ligi'nde ilk 3 arasına girmek önemli bir başarı ve CEV Cup'ta da Dinamo Bükreş'i eleyerek süper bir adım attık.

Bundan sonraki turda Frankfurt'u da eleyeceğimize inanıyorum" dedi



SULTANLAR VURUP GEÇECEK

Hollanda'da Salı günü başlayacak olimpiyat elemelerinde A Milli Kadın Voleybol Takımımız, B Grubu'nda Almanya, Belçika ve Hırvatistan ile oynayacak.

Grupta ilk iki sırada yer alacaklar, yarı finale yükselip çapraz eşleşecek.

Yarı finalin galipleri finale çıkacak, şampiyon, 2020 Tokyo vizesi alacak Sultanlar, Antalya'daki kampta AXA Sigorta'nın moral yemeğinde bir araya geldi.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve AXA Sigorta CEO'su Yavuz Ölken de katıldı, oyunculara başarılar diledi, milli takım için hazırlanan "Olimpiyat yolunda AXA Sigorta başarılar diler" yazılı pasta kesildi. Kaptan Eda Erdem Dündar ve deneyimli smaçör Meryem Boz, olimpiyata gideceklerine inandıklarını söylediler.



KAF-KAF UÇAR GİDER

Karşıyaka Kadınlar Voleybol Takımı ligin ilk devresini, şanssız maçlar çıkardığı halde 4.sırada bitirdi. Yeşil-kırmızılıların zirveye oynayan Bolu Belediye'yi İzmir'de yenmesi, Edremit B.Altınoluk'u da deplasmanda mağlup etmesi önemli sonuçlardı. İkinci devre yeşil-kırmızılılar fikstür avantajıyla oynayacak, 7 maçı İzmir'de geçirecek, 4 deplasmana çıkacak. Kaf-Kaflar'ın maç programı şöyle:

İzmir BŞB (D), Çanakkale B., Küçükyalı (D).

Sarıyer B, Göztepe, M.Erdem Marmara Ak.(D), Kale 1957, Bolu B.(D), Esk.Anadolu Üniv., B.Çekmece (D). Edremit B.Altınoluk.

Başantrenör Tamer Çamlıbel, yabancısız mücadele etmelerine rağmen genç oyuncularının özverili oyunlarıyla başarılı bir yıl geçirdiklerini söyledi.