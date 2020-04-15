Korona virüsün (COVID- 19) ülkemizde de görülmesi üzerine Devletimiz tarafından önlemler alınmaya başlanmıştır. İstihdam sağlayan işverenlerin işçilik maliyetlerinden bir tanesi de sosyal güvenlik primleridir.

Yaşanan süreç nedeniyle, üç aylık süre içinde işverenlerimizin üzerindeki prim ödeme yükünü hafifletmek için SGK Prim ödemelerine erteleme kararı alınmıştır. Bu kapsamda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca 01/04/2020 ila 30/06/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen:

1- Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflerin, 2- Korona virüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla;

● Alışveriş merkezleri dahil perakende,

● Sağlık hizmetleri,

● Mobilya imalatı,

● Demir çelik ve metal sanayii,

● Madencilik ve taş ocakçılığı,

● Bina inşaat hizmetleri,

● Endüstriyel mutfak imalatı,

● Otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı,

● Araç kiralama,

● Depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım,

● Sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler,

● Matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri,

● Tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri,

● Lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri,

● Tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti,

● Halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükelleflerin,

● Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin 2020/Nisan ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/ Mart ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 31/10/2020 tarihinin cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 02/11/2020 tarihine, 2020/Mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 30/11/2020 tarihine, 2020/Haziran ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 31/12/2020 tarihine ertelenmiştir.



4/B ( Bağ-Kur) Sigortalılarının Prim Borçlarının Ertelenmesi

Köy ve mahalle muhtarları ile isteğe bağlı sigortalılar hariç kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan,

● Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar,

● Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar,

● Tarımsal faaliyette bulunanlar ile

● Tüzel kişilikleri yukarıda belirtilen ve ana faaliyet alanları itibarıyla mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen; anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortaklarından, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında (Bağ-Kur) sigortalısı olanların:

2020/Nisan ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/ Mart ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 31/10/2020 tarihinin cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 02/11/2020 tarihine, 2020/Mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 30/11/2020 tarihine, 2020/Haziran ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 31/12/2020 tarihine ertelenmiştir.

Ertelemeye giren Nisan, Mayıs, Haziran ayı primleri için gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır. Bununla birlikte, 5510 sayılı Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve beyanname ile yapılması gereken başvuruların sürelerinde ertelemeye gidilmemiştir.

Sosya güvence içinde kalın..