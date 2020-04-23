Bugünkü yazımızda insan sağlığı ve yaşamı için küresel bir tehdit olan korona virüsü (COVID-19) salgınına karşı sigortalılarımızın, işverenlerimizin, emeklilerimizin ekonomik hak ve menfaatlerini koruyabilmek maksadıyla bugüne kadar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından alınan tedbirlere başlıklar halinde değineceğiz.

1- Asgari ücret desteği uygulaması hayata geçirildi.

2- Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartları kolaylaştırıldı.

3- Kısa çalışma ödeneği ödemelerinde, müfettiş incelemesi ve uygunluk tespiti beklenilmeksizin ödemesi yapılması sağlandı.

4- Kronik hastalığı olanların sağlık raporları uzatıldı. Bu kapsamdaki hastaların, yeni bir reçeteye ihtiyaç duymaksızın ilaç ve tıbbi malzemelerini sözleşmeli eczanelerden veya merkezlerden temin edebilmesi, üç ayı geçmeyecek sürelerde bu ilaç ve tıbbi malzemelerin bedelleri SGK tarafından karşılanması sağlandı.

5- Mücbir sebep kapsamına alınabilecek sektörlerde işveren ve 4/b sigortalılarının SGK prim ödemeleri ertelendi.

6- En düşük emekli aylığı 1.500,00 TL'ye yükseltildi.

7- Bayram ikramiyeleri Nisan ayı başında ödenmeye başlandı.

8- SGK haciz ve satış işlemleri ertelendi 9- Kurumumuzdan gelir ve aylık almakta olan emekli ve hak sahiplerinin 01.02.2020/30.06.2020 tarihleri arasındaki kontrol muayeneleri 30.06.2020 tarihine ertelendi.

10- Sigortalılarımızın özel sağlık hizmet sunucusuna başvuruları esnasında yapılması gereken biyometrik kimlik doğrulama yöntemleri askıya alındı.

11- Yurt dışından gelen kişiler için karantina süresince geçici iş göremezlik ödemesinde bulunulması kararı alındı.

12- SGK tarafından karşılanan solunum cihazların temini için ilave tedbirler alındı.

13- KGF desteklerinde SGK borcu yoktur yazısı şartı ertelendi.

14- Genel Sağlık Sigortası prim borcuna ilişkin tebliğatlar ertelendi.

15- Çalışılmadığına dair bildirim beklenilmeksizin geçici iş göremezlik ödenekleri ödenmeye başlandı.

16- Yurt dışı borçlanmaları kapsamında temini gereken eksik belgelerin verilme süresi ertelendi.

17- Pandemi süresince, pandemi tanı ve tedavilerinden ilave ücret alınmamasına karar verildi.

18- İmmün plazma tedariği ve uygulaması SGK tarafından ödeme kapsamına alındı.

19- Belediyelerin sigorta prim ödemeleri 3 ay süre ile ertelendi.

20- Ücretsiz izne ayrılan, işsizlik ödeneği yahut kısa çalışma ödeneği alamayan işçilere nakdi ücret desteği sağlanmaya başlandı.

21- Nakdi ücret desteğinden yararlananlar genel sağlık sigortası güvencesine alındı.

22- Üç ay süreyle ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller dışında işçi çıkarılması yasaklandı.

23- İşverenlerin, ihtiyaç duymaları halinde 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabileceğine ilişkin yasal düzenleme yapıldı.

Sosyal Güvence içinde kalın...